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Рост мировых цен на топливо вызван конфликтом на Украине, заявил Трамп
Рост мировых цен на топливо вызван конфликтом на Украине, заявил Трамп - 14.09.2026, ПРАЙМ
Рост мировых цен на топливо вызван конфликтом на Украине, заявил Трамп
Рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, считает президент США Дональд Трамп. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:24+0300
2026-09-14T18:24+0300
2026-09-14T19:04+0300
энергетика
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Рост мировых цен на топливо в основном вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана, считает президент США Дональд Трамп."Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирана", - написал Трамп в соцсети Truth Social.В конце июля глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что ответ России на украинские атаки "оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры". Российский лидер отмечал, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
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нефть, украина, иран, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, ИРАН, США, Дональд Трамп
Рост мировых цен на топливо вызван конфликтом на Украине, заявил Трамп
Трамп: рост цен на дизельное топливо вызван конфликтом на Украине, а не войной в Иране