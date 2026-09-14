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Украина согласилась не бить по российским энергообъектам, заявил Трамп - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Украина согласилась не бить по российским энергообъектам, заявил Трамп
Украина согласилась не бить по российским энергообъектам, заявил Трамп - 14.09.2026, ПРАЙМ
Украина согласилась не бить по российским энергообъектам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:24+0300
2026-09-14T18:59+0300
мировая экономика
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украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам."Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое", - написал он в Truth Social.Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Российский лидер отмечал, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, нпз, нефть
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НПЗ, Нефть
18:24 14.09.2026 (обновлено: 18:59 14.09.2026)
 
Украина согласилась не бить по российским энергообъектам, заявил Трамп

Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергообъектам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам.
"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое", - написал он в Truth Social.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Российский лидер отмечал, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампНПЗНефть
 
 
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