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Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет
Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:41+0300
2026-09-14T20:41+0300
вооружения
мировая экономика
сша
ближний восток
дональд трамп
ракеты
оружие
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем Patriot и THAAD. "Я только что получил сообщение о том, что Соединенные Штаты производят больше совершенного и элитного оружия, чем когда-либо в нашей истории... Основным направлением этого производства стали (ракеты для - ред.) систем Patriot, THAAD, Tomahawk и других стандартных комплексов, которых у нас уже есть в большом количестве", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что производимые сейчас вооружения ежедневно направляются на Ближний Восток и в другие регионы. Газета New York Times ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
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мировая экономика, сша, ближний восток, дональд трамп, ракеты, оружие
Вооружения, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, ракеты, ОРУЖИЕ
20:41 14.09.2026
 
Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет

Трамп: США рекордными темпами производят ракеты, в том числе для Patriot и THAAD

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем Patriot и THAAD.
"Я только что получил сообщение о том, что Соединенные Штаты производят больше совершенного и элитного оружия, чем когда-либо в нашей истории... Основным направлением этого производства стали (ракеты для - ред.) систем Patriot, THAAD, Tomahawk и других стандартных комплексов, которых у нас уже есть в большом количестве", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что производимые сейчас вооружения ежедневно направляются на Ближний Восток и в другие регионы.
Газета New York Times ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
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18:04
 
ВооруженияМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампракетыОРУЖИЕ
 
 
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