https://1prime.ru/20260914/tramp-873290130.html

Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет

Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет - 14.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о рекордных темпах производства ракет

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:41+0300

2026-09-14T20:41+0300

2026-09-14T20:41+0300

вооружения

мировая экономика

сша

ближний восток

дональд трамп

ракеты

оружие

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о нехватке у Вашингтона боеприпасов заявил, что Штаты рекордными темпами производят ракеты, в том числе для систем Patriot и THAAD. "Я только что получил сообщение о том, что Соединенные Штаты производят больше совершенного и элитного оружия, чем когда-либо в нашей истории... Основным направлением этого производства стали (ракеты для - ред.) систем Patriot, THAAD, Tomahawk и других стандартных комплексов, которых у нас уже есть в большом количестве", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что производимые сейчас вооружения ежедневно направляются на Ближний Восток и в другие регионы. Газета New York Times ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

https://1prime.ru/20260914/bespilotniki-873283109.html

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мировая экономика, сша, ближний восток, дональд трамп, ракеты, оружие