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Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе
Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе - 14.09.2026, ПРАЙМ
Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:54+0300
2026-09-14T20:54+0300
нефть
сша
ормузский пролив
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти через Ормузский пролив после урегулирования конфликта с Ираном. "Нефть идет через Ормузский пролив. Страны мира, которые нам вообще ничем не помогли, должны и будут возмещать ущерб США, когда этой мошеннической схеме будет положен конец. Мы делаем это гораздо больше для других, чем для себя, и делаем это на протяжении многих поколений!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп и ранее неоднократно призывал международное сообщество самостоятельно защищать свои торговые суда либо платить Вашингтону за обеспечение военной безопасности морских путей. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне обострения конфликта интенсивность судоходства через него заметно снизилась. До обострения через пролив ежедневно проходили около 25 миллионов баррелей нефти.
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нефть, сша, ормузский пролив, дональд трамп
Нефть, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
20:54 14.09.2026
 
Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе

Трамп пообещал заставить страны возместить США расходы на безопасность в Ормузском проливе

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти через Ормузский пролив после урегулирования конфликта с Ираном.
"Нефть идет через Ормузский пролив. Страны мира, которые нам вообще ничем не помогли, должны и будут возмещать ущерб США, когда этой мошеннической схеме будет положен конец. Мы делаем это гораздо больше для других, чем для себя, и делаем это на протяжении многих поколений!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп и ранее неоднократно призывал международное сообщество самостоятельно защищать свои торговые суда либо платить Вашингтону за обеспечение военной безопасности морских путей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне обострения конфликта интенсивность судоходства через него заметно снизилась. До обострения через пролив ежедневно проходили около 25 миллионов баррелей нефти.
 
НефтьСШАОрмузский проливДональд Трамп
 
 
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