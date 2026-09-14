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Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе

Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе - 14.09.2026, ПРАЙМ

Трамп потребовал возместить расходы США на безопасность в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:54+0300

2026-09-14T20:54+0300

2026-09-14T20:54+0300

нефть

сша

ормузский пролив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны должны будут компенсировать Вашингтону затраты на обеспечение безопасности и поддержание транзита нефти через Ормузский пролив после урегулирования конфликта с Ираном. "Нефть идет через Ормузский пролив. Страны мира, которые нам вообще ничем не помогли, должны и будут возмещать ущерб США, когда этой мошеннической схеме будет положен конец. Мы делаем это гораздо больше для других, чем для себя, и делаем это на протяжении многих поколений!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп и ранее неоднократно призывал международное сообщество самостоятельно защищать свои торговые суда либо платить Вашингтону за обеспечение военной безопасности морских путей. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне обострения конфликта интенсивность судоходства через него заметно снизилась. До обострения через пролив ежедневно проходили около 25 миллионов баррелей нефти.

сша

ормузский пролив

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нефть, сша, ормузский пролив, дональд трамп