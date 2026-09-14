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На Урале открыли Шадринский путепровод через железную дорогу
На Урале открыли Шадринский путепровод через железную дорогу - 14.09.2026, ПРАЙМ
На Урале открыли Шадринский путепровод через железную дорогу
Церемония открытия рабочего движения по Шадринскому путепроводу через железную дорогу прошла в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T07:20+0300
2026-09-14T07:20+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Церемония открытия рабочего движения по Шадринскому путепроводу через железную дорогу прошла в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин, а также губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Шадринский путепровод через железную дорогу расположен на участке автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 54 – км 57).
Проект по строительству путепровода получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2024 году, а стартовал в сентябре 2025 года. Создание объекта реализовано в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Путепровод позволит разгрузить региональный участок дороги возле села Логиново, где ранее водители стояли в пробках у железнодорожного переезда по несколько часов.
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На Урале открыли Шадринский путепровод через железную дорогу
В Свердловской области открыли движение по Шадринскому путепроводу через железную дорогу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Церемония открытия рабочего движения по Шадринскому путепроводу через железную дорогу прошла в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин, а также губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Шадринский путепровод через железную дорогу расположен на участке автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 54 – км 57).
Проект по строительству путепровода получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2024 году, а стартовал в сентябре 2025 года. Создание объекта реализовано в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Путепровод позволит разгрузить региональный участок дороги возле села Логиново, где ранее водители стояли в пробках у железнодорожного переезда по несколько часов.