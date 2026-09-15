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Российские аграрии впервые собрали урожай бананов в Краснодарском крае

Российские аграрии впервые собрали урожай бананов в Краснодарском крае - 15.09.2026, ПРАЙМ

Российские аграрии впервые собрали урожай бананов в Краснодарском крае

Российские аграрии впервые собрали урожай бананов в Краснодарском крае, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:34+0300

сельское хозяйство

россия

краснодарский край

екатеринбург

дмитрий патрушев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии впервые собрали урожай бананов в Краснодарском крае, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи. "Например, в Краснодарском крае, который традиционно славится высокими урожаями зерна, масличных, овощей, сахарных, свеклы и других привычных культур, российские аграрии собрали первый урожай бананов. То есть этим мы тоже занимаемся и получается у нас это достаточно неплохо", - сказал он на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые". "Россия самая большая в мире страна, поэтому у нас огромное разнообразие природно-климатических зон, что, в свою очередь, позволяет развивать разные направления животноводства и наращивать производство всевозможных сельхозкультур", - рассказал Патрушев. Вице-премьер добавил, что в перспективе агропромышленного комплекса будет "еда будущего". По его словам, обычно эту еду представляют потребителям как разнообразие продуктов-заменителей. "Новые решения, конечно же, всегда заслуживают внимания. Но, однако, Россия имеет возможность производить достаточное количество зерновой, молочной, мясной и рыбной продукции", - прокомментировал он. Патрушев добавил, что российский агропром работает над тем, чтобы конечный продукт всегда отвечал не только требованиям безопасности и качества, но и вносил вклад в формирование сбалансированного продукта. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, екатеринбург, дмитрий патрушев