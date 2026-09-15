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Аналитик оценил риски от задержки ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии

Аналитик оценил риски от задержки ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии - 15.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценил риски от задержки ремонта нефтепровода в Саудовской Аравии

Неспособность быстро восстановить работу атакованного нефтепровода в Саудовской Аравии "Восток - Запад" может обернуться катастрофой, заявил глава аналитической | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:47+0300

2026-09-15T14:47+0300

2026-09-15T14:58+0300

нефть

газ

саудовская аравия

ирак

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Неспособность быстро восстановить работу атакованного нефтепровода в Саудовской Аравии "Восток - Запад" может обернуться катастрофой, заявил глава аналитической компании Rapidan Energy Group Боб Макналли. Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило на прошлой неделе министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА. "Будет по-настоящему катастрофично, если в скором времени нефтепровод "Восток - Запад" не починят и не введут в эксплуатацию", - сказал Макналли телеканалу CNN. Он добавил, что этот нефтепровод был крайне важен для перенаправления Саудовской Аравией потоков сырой нефти.

саудовская аравия

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нефть, газ, саудовская аравия, ирак, мид, cnn