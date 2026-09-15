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Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters
Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters - 15.09.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters
Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены, сообщило агентство Рейтер со... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:17+0300
2026-09-15T18:30+0300
нефть
саудовская аравия
красное море
ормузский пролив
saudi aramco
мид
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены", - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника. Агентство отмечает, что Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, вынуждена была приостановить поставки по трубопроводу "Восток-Запад", ведущему к порту на западном побережье Красного моря, из-за очередного нападения. Кроме того, страна сталкивается с проблемами при экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и из-за блокировки Ормузского пролива. Государственная нефтегазовая компания страны Saudi Aramco отказалась дать Рейтеру комментарии о ситуации. Минэнерго Саудовской Аравии 11 сентября заявило, что прокачка нефти по трубопроводу "Восток - Запад" в королевстве приостановлена после нескольких ударов по нему. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, красное море, ормузский пролив, saudi aramco, мид
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, Ормузский пролив, Saudi Aramco, МИД
18:17 15.09.2026 (обновлено: 18:30 15.09.2026)
 
Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters

Reuters: Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об отмене поставок нефти

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены", - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника.
Агентство отмечает, что Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, вынуждена была приостановить поставки по трубопроводу "Восток-Запад", ведущему к порту на западном побережье Красного моря, из-за очередного нападения. Кроме того, страна сталкивается с проблемами при экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и из-за блокировки Ормузского пролива.
Государственная нефтегазовая компания страны Saudi Aramco отказалась дать Рейтеру комментарии о ситуации.
Минэнерго Саудовской Аравии 11 сентября заявило, что прокачка нефти по трубопроводу "Восток - Запад" в королевстве приостановлена после нескольких ударов по нему. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное мореОрмузский проливSaudi AramcoМИД
 
 
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