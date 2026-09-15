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Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters

Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters - 15.09.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия уведомила Европу об отмене поставок нефти, пишет Reuters

Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены, сообщило агентство Рейтер со... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:17+0300

2026-09-15T18:17+0300

2026-09-15T18:30+0300

нефть

саудовская аравия

красное море

ормузский пролив

saudi aramco

мид

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов о том, что некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены", - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника. Агентство отмечает, что Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, вынуждена была приостановить поставки по трубопроводу "Восток-Запад", ведущему к порту на западном побережье Красного моря, из-за очередного нападения. Кроме того, страна сталкивается с проблемами при экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и из-за блокировки Ормузского пролива. Государственная нефтегазовая компания страны Saudi Aramco отказалась дать Рейтеру комментарии о ситуации. Минэнерго Саудовской Аравии 11 сентября заявило, что прокачка нефти по трубопроводу "Восток - Запад" в королевстве приостановлена после нескольких ударов по нему. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.

саудовская аравия

красное море

ормузский пролив

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нефть, саудовская аравия, красное море, ормузский пролив, saudi aramco, мид