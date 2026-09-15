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"АвтоВАЗ" начал отгружать в дилеры LADA Vesta Sport новой версии

"АвтоВАЗ" начал отгружать в дилеры LADA Vesta Sport новой версии - 15.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал отгружать в дилеры LADA Vesta Sport новой версии

"АвтоВАЗ" начал отгружать в дилерские центры автомобили Lada Vesta Sport новой версии, оборудованные автоматической климат-системой и телематической системой... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:07+0300

2026-09-15T14:07+0300

2026-09-15T14:07+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал отгружать в дилерские центры автомобили Lada Vesta Sport новой версии, оборудованные автоматической климат-системой и телематической системой LADA Connect Старт, при этом цена машины осталась на уровне 2,35 миллиона рублей, сообщила компания. "АвтоВАЗ" начал отгрузки в дилерскую сеть новой версии LADA Vesta Sport: как и другие модели семейства, автомобиль получил автоматическую климат-систему и телематическую систему LADA Connect Старт. При этом рекомендованная розничная цена автомобилей не изменилась", - говорится в сообщении. Климат-система автоматически поддерживает в салоне температуру, управление климатом осуществляется с помощью рукояток. Показатели климат-системы дублируются на планшете мультимедиа, рассказали в компании. Телематическая система LADA Connect Старт позволяет подключить смартфон и дистанционно отслеживать состояние автомобиля, удаленно контролировать запас топлива, местонахождение автомобиля, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора, уточнять, заперты ли двери и багажник, запущен ли мотор, добавили в "АвтоВАЗе". "Климат-система и LADA Connect Старт появилась на всех версиях семейства LADA Vesta Sport: седан, седан в черной серии Black, универсал и универсал в черной серии Black. Рекомендованные розничные цены на Vesta Sport по-прежнему начинаются от 2 352 000 рублей", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra