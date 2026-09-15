"Мучительно дорого": перемирие Трампа не спасет рынок дизеля, пишет Reuters
Буссо: энергетическое перемирие между Россией и Украиной не решит проблему дефицита дизеля
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором объявил президент США Дональд Трамп, может снизить одну из главных угроз для мирового рынка дизеля, но вряд ли позволит преодолеть серьезный дефицит топлива, возникший в этом году, пишет аналитик агентства Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.
Накануне Трамп заявил, что Москва и Киев согласилась не наносить удары по энергетическим объектам. В Кремле назвали инициативу очень хорошей.
"Даже в случае сохранения соглашений, мировая нефтеперерабатывающая промышленность, и, в частности, рынки дизельного топлива, останутся втянутыми в перекрестный огонь двух крупных конфликтов, которые вряд ли будут разрешены быстро", — прокомментировал Буссо.
По его словам, до начала конфликта на Россию и страны Персидского залива приходилось почти 45% мировой морской торговли дизельным топливом. Так, в прошлом году, по данным компании Kpler, Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США, поставляя более 800 000 баррелей в сутки, что составило примерно 12% мирового морского экспорта дизельного топлива.
"Соглашение Украины о прекращении ударов по российским энергетическим объектам на первый взгляд кажется значительным, но к нему следует относиться с большой долей скептицизма", — подчеркнул Буссо.
Эксперт уточнил, что кризис заключается не просто в нарушении поставок нефти, а в повреждении нефтеперерабатывающих мощностей. По его мнению, даже если атаки на энергетические объекты прекратятся, на восстановление уйдет много времени.
"Это означает, что важнейший вид топлива в мире, скорее всего, останется в дефиците и будет мучительно дорогим еще как минимум весь следующий год", — заключил Буссо.