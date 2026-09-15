https://1prime.ru/20260915/geotekshij-873308305.html

"Геотек" рассчитывает на рост рынка нефтесервиса в России на 15%

"Геотек" рассчитывает на рост рынка нефтесервиса в России на 15% - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Геотек" рассчитывает на рост рынка нефтесервиса в России на 15%

"Геотек", исходя из параметров государственной энергостратегии, а также уже достигнутых темпов, рассчитывает на рост рынка нефтесервиса в России в среднем на... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

2026-09-15T13:15+0300

нефть

россия

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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. "Геотек", исходя из параметров государственной энергостратегии, а также уже достигнутых темпов, рассчитывает на рост рынка нефтесервиса в России в среднем на 15% ежегодно в ближайшие три года - пять лет, что также связано с переходом на более технологичные методы геологоразведки, заявил журналистам президент нефтесервисной компании Роман Панов. "Темпы роста в ближайшие три-пять лет в России, если мы хотим сохранить объемы добычи на тех уровнях, которые определены в Энергостратегии до 2050 года, должны быть где-то на уровне 15%", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. А отвечая на вопрос РИА Новости о динамике спроса со стороны недропользователей на проведение геологоразведки, глава "Геотека" объяснил, что сейчас наблюдается его смещение с поиска новых объектов к увеличению добычи на действующих месторождениях. "Хотя, например, по объемам поисково-разведочного бурения мы не видим снижения объемов... в основном прирост идет на уже зрелых месторождениях, где идет доразведка за счет повышения технологичности", - добавил Панов. Выступая на сессии, Панов также отметил, что рынок нефтесервиса в России по итогам текущего года вырастет на 18% и превысит 3 триллиона рублей. Но при этом, по его словам, "маржинальность таких работ снижается". Панов также отметил в беседе с журналистами, что развитие добычи нефти и газа в России, как и в других крупных нефтедобывающих странах, диктуется повышением технологичности. "Эти темпы в первую очередь связаны с изменением направлений и интенсификации разработки действующих месторождений, в первую очередь трудноизвлекаемых запасов. Мы точно абсолютно видим тренд на увеличение объемов горизонтального, наклонно-направленого бурения... это более дорогие виды работ, которые в целом в валовой выручке дают рост", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия