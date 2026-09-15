Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/germanija-873327161.html
Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний
Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний
В настоящее время не существует фактических и юридических оснований для обложения немецких нефтяных концернов налогом на сверхприбыль, считает канцлер Германии... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:48+0300
2026-09-15T20:52+0300
нефть
германия
ближний восток
фрг
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873327161.jpg?1789494773
БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. В настоящее время не существует фактических и юридических оснований для обложения немецких нефтяных концернов налогом на сверхприбыль, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Агентство Франс Пресс 22 августа сообщило, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль 28 августа в интервью телеканалу ARD выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне. "В Германии немало нефтеперерабатывающих заводов. Эти предприятия сами находятся под серьезным экономическим давлением. На данный момент я не вижу достаточных фактических и правовых оснований для налогообложения так называемой сверхприбыли (нефтяных концернов - ред.)", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел телеканал Phoenix. Мерц заявил, что сейчас немецкие власти должны быть крайне заинтересованы в сохранении нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, дополнительные налоги для таких предприятий лишь навредят им. Канцлер добавил, что сейчас правительство Германии прорабатывает различные меры, которые нацелены на снижение финансовой нагрузки на потребителей на фоне растущих цен на топливо. В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.
германия
ближний восток
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, германия, ближний восток, фрг, фридрих мерц, ес
Нефть, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФРГ, Фридрих Мерц, ЕС
20:48 15.09.2026 (обновлено: 20:52 15.09.2026)
 
Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний

Мерц: сейчас нет оснований для обложения нефтяных компаний налогом на сверхприбыль

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. В настоящее время не существует фактических и юридических оснований для обложения немецких нефтяных концернов налогом на сверхприбыль, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.
Агентство Франс Пресс 22 августа сообщило, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль 28 августа в интервью телеканалу ARD выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне.
"В Германии немало нефтеперерабатывающих заводов. Эти предприятия сами находятся под серьезным экономическим давлением. На данный момент я не вижу достаточных фактических и правовых оснований для налогообложения так называемой сверхприбыли (нефтяных концернов - ред.)", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел телеканал Phoenix.
Мерц заявил, что сейчас немецкие власти должны быть крайне заинтересованы в сохранении нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, дополнительные налоги для таких предприятий лишь навредят им.
Канцлер добавил, что сейчас правительство Германии прорабатывает различные меры, которые нацелены на снижение финансовой нагрузки на потребителей на фоне растущих цен на топливо.
В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.
 
НефтьГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКФРГФридрих МерцЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала