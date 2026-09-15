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Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний

Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний - 15.09.2026, ПРАЙМ

Мерц не нашел оснований для налога на сверхприбыль нефтяных компаний

В настоящее время не существует фактических и юридических оснований для обложения немецких нефтяных концернов налогом на сверхприбыль, считает канцлер Германии... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:48+0300

2026-09-15T20:48+0300

2026-09-15T20:52+0300

нефть

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фрг

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БЕРЛИН, 15 сен - ПРАЙМ. В настоящее время не существует фактических и юридических оснований для обложения немецких нефтяных концернов налогом на сверхприбыль, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Агентство Франс Пресс 22 августа сообщило, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль 28 августа в интервью телеканалу ARD выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне. "В Германии немало нефтеперерабатывающих заводов. Эти предприятия сами находятся под серьезным экономическим давлением. На данный момент я не вижу достаточных фактических и правовых оснований для налогообложения так называемой сверхприбыли (нефтяных концернов - ред.)", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел телеканал Phoenix. Мерц заявил, что сейчас немецкие власти должны быть крайне заинтересованы в сохранении нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, дополнительные налоги для таких предприятий лишь навредят им. Канцлер добавил, что сейчас правительство Германии прорабатывает различные меры, которые нацелены на снижение финансовой нагрузки на потребителей на фоне растущих цен на топливо. В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

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нефть, германия, ближний восток, фрг, фридрих мерц, ес