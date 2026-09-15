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Орешкин: города-миллионники конкурируют с европейскими по качеству жизни

Орешкин: города-миллионники конкурируют с европейскими по качеству жизни - 15.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин: города-миллионники конкурируют с европейскими по качеству жизни

Российские города-миллионники конкурируют с ведущими городами Европы по качеству жизни, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:38+0300

бизнес

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Российские города-миллионники конкурируют с ведущими городами Европы по качеству жизни, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий в повседневную жизнь, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. По его словам, технологии серьезно меняют современную жизнь. "Я думаю, здесь все, кто живут в России, в крупных городах, хорошо себе это представляют. Москва, например, является, по моему мнению, лучшим городом мира. Это мнение многие разделяют. Другие города-миллионники тоже высоко поднялись в качестве жизни, конкурируют с ведущими городами Европы, в том числе благодаря современным цифровым технологиям, платформенным решениям, искусственному интеллекту", - добавил он. По его замглавы администрации президента, внедрение современных технологий происходит в разных сферах - от транспорта, где вся логистика платформизована, до здравоохранения и образования. Он подчеркнул, что Россия является одним из лидеров в мире по качеству цифровых платформенных решений, которые окружают жизнь современного человека в больших городах, и она готова делиться своим опытом с партнерами. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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бизнес, россия, европа, москва, екатеринбург, максим орешкин