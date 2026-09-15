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Казахстан не получал от Германии обращений о поставках нефти по "Дружбе"

Казахстан не получал от Германии обращений о поставках нефти по "Дружбе" - 15.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан не получал от Германии обращений о поставках нефти по "Дружбе"

Казахстан не получал от Германии официальных обращений с просьбой содействовать в возобновлении поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщили РИА Новости в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:32+0300

нефть

казахстан

германия

усть-луга

александр новак

ктк

нпз

всу

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АЛМА-АТА, 15 сен - ПРАЙМ. Казахстан не получал от Германии официальных обращений с просьбой содействовать в возобновлении поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", что связано с техническими возможностями. По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн. "Официальных обращений со стороны германской стороны в адрес министерства по вопросу возобновления поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", а также с просьбой оказать содействие в урегулировании данного вопроса с российской стороной не поступало", - заявили РИА Новости в министерстве. В конце апреля минэнерго Казахстана сообщало, что в связи с корректировкой транзита по "Дружбе" в направлении Германии часть экспортных объемов нефти перенаправят по альтернативным маршрутам: 100 тысяч тонн нефти - в порт Усть-Луга, еще 160 тысяч - в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). При этом в ведомстве заявили, что изменение маршрутов экспорта казахстанской нефти не повлияет на выполнение годового плана добычи. "Министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с транспортировкой и экспортом казахстанской нефти по всем направлениям, включая маршруты через порты Усть-Луга и Новороссийск. При этом экспорт казахстанской нефти осуществляется по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать гибкость экспортных поставок и оперативно адаптировать логистику с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах", - сообщили в ведомстве. В августе министр энергетики республики Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру КТК. Власти республики неоднократно отмечали, что рассматривают атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК как посягательство на интересы страны. Инциденты с атаками дронов ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума стали одним из вызовов для нефтяной отрасли Казахстана в 2026 году, отмечал Аккенженов. Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске в Татарстане и проходит через Самару и Брянск. В районе Мозыря в Белоруссии нефтепровод разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная - через Украину в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. К системе также подключены ответвления в сторону Литвы и Латвии. В системе насчитывается 46 насосных и 38 промежуточных насосных станций.

казахстан

германия

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нефть, казахстан, германия, усть-луга, александр новак, ктк, нпз, всу