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Россия увеличила экспорт удобрений в Киргизию в 1,6 раза
Россия увеличила экспорт удобрений в Киргизию в 1,6 раза - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт удобрений в Киргизию в 1,6 раза
Киргизия по итогам первого полугодия этого года увеличила импорт российских удобрений почти на две трети, в результате чего РФ заняла половину импорта... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:17+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Киргизия по итогам первого полугодия этого года увеличила импорт российских удобрений почти на две трети, в результате чего РФ заняла половину импорта республики, свидетельствуют данные местной статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, суммарно за январь-июнь этого года Киргизия закупила у России удобрений на 20,3 миллиона долларов (почти 6 миллионов тонн), что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом суммарный импорт удобрений республикой за год вырос на 26%. В результате доля России в киргизском импорте поднялась до 50% по итогам первого полугодия 2026 года с 40% по итогам первого полугодия 2024 года. Больше всего Киргизия закупала в РФ азотные удобрения - на 13,6 миллиона долларов за полгода. Также импортировались смешанные удобрения (на 6,4 миллиона долларов), калийные удобрения (на 181,6 тысячи), а также удобрения животного и растительного происхождения (на 17,4 тысячи долларов). Кроме России крупнейшими поставщиками удобрений в Киргизию стали Узбекистан с поставками на 15,8 миллиона долларов, Казахстан (на 2,3 миллиона), Турция (на 365,1 тысячи) и Испания (на 297,3 тысячи долларов).
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сельское хозяйство, россия, киргизия, узбекистан, казахстан
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН
Россия увеличила экспорт удобрений в Киргизию в 1,6 раза
Киргизия за полгода увеличила импорт российских удобрений почти на две трети
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Киргизия по итогам первого полугодия этого года увеличила импорт российских удобрений почти на две трети, в результате чего РФ заняла половину импорта республики, свидетельствуют данные местной статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, суммарно за январь-июнь этого года Киргизия закупила у России удобрений на 20,3 миллиона долларов (почти 6 миллионов тонн), что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
При этом суммарный импорт удобрений республикой за год вырос на 26%. В результате доля России в киргизском импорте поднялась до 50% по итогам первого полугодия 2026 года с 40% по итогам первого полугодия 2024 года.
Больше всего Киргизия закупала в РФ азотные удобрения - на 13,6 миллиона долларов за полгода. Также импортировались смешанные удобрения (на 6,4 миллиона долларов), калийные удобрения (на 181,6 тысячи), а также удобрения животного и растительного происхождения (на 17,4 тысячи долларов).
Кроме России крупнейшими поставщиками удобрений в Киргизию стали Узбекистан с поставками на 15,8 миллиона долларов, Казахстан (на 2,3 миллиона), Турция (на 365,1 тысячи) и Испания (на 297,3 тысячи долларов).