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Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%

Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%

Китай за первые восемь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,1%,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T06:18+0300

2026-09-15T06:18+0300

2026-09-15T06:18+0300

нефть

газ

китай

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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Китай за первые восемь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро. Китай за первые восемь месяцев 2026 года добыл 146,39 миллиона тонн нефти, нарастив добычу на 0,9% в годовом выражении. Объем переработки нефти за указанный период достиг 456,12 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,6%. Добыча нефти в Китае в августе достигла отметки в 18,43 миллиона тонн, увеличение по сравнению с августом 2025 года составило 0,8%. При этом объем переработки нефти в прошлом месяце в годовом выражении сократился на 6,9% - до 59,07 миллиона тонн. Добыча природного газа в Китае за первые восемь месяцев 2026 года выросла на 1,1%, составив 175,7 миллиарда кубометров. В августе показатель вырос на 0,8% в годовом выражении - до 21,4 миллиарда кубометров. При этом добыча угля за январь-август сократилась на 3,3% в годовом выражении, объем добычи достиг отметки в 3,06 миллиарда тонн. В августе показатель упал на 7,7% - до 360 миллионов тонн. По итогам 2025 года Китай нарастил нефтедобычу на 1,5% - до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров, сообщало ранее статбюро. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.

китай

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нефть, газ, китай