https://1prime.ru/20260915/kitaj-873296278.html
Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%
Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%
Китай за первые восемь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,1%,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T06:18+0300
2026-09-15T06:18+0300
2026-09-15T06:18+0300
нефть
газ
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873296278.jpg?1789442309
ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Китай за первые восемь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.
Китай за первые восемь месяцев 2026 года добыл 146,39 миллиона тонн нефти, нарастив добычу на 0,9% в годовом выражении. Объем переработки нефти за указанный период достиг 456,12 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,6%.
Добыча нефти в Китае в августе достигла отметки в 18,43 миллиона тонн, увеличение по сравнению с августом 2025 года составило 0,8%. При этом объем переработки нефти в прошлом месяце в годовом выражении сократился на 6,9% - до 59,07 миллиона тонн.
Добыча природного газа в Китае за первые восемь месяцев 2026 года выросла на 1,1%, составив 175,7 миллиарда кубометров. В августе показатель вырос на 0,8% в годовом выражении - до 21,4 миллиарда кубометров.
При этом добыча угля за январь-август сократилась на 3,3% в годовом выражении, объем добычи достиг отметки в 3,06 миллиарда тонн. В августе показатель упал на 7,7% - до 360 миллионов тонн.
По итогам 2025 года Китай нарастил нефтедобычу на 1,5% - до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров, сообщало ранее статбюро. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, китай
Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%
Госстат: Китай за восемь месяцев нарастил добычу нефти на 0,9%, газа - на 1,1%
ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Китай за первые восемь месяцев 2026 года нарастил добычу нефти на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 1,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.
Китай за первые восемь месяцев 2026 года добыл 146,39 миллиона тонн нефти, нарастив добычу на 0,9% в годовом выражении. Объем переработки нефти за указанный период достиг 456,12 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,6%.
Добыча нефти в Китае в августе достигла отметки в 18,43 миллиона тонн, увеличение по сравнению с августом 2025 года составило 0,8%. При этом объем переработки нефти в прошлом месяце в годовом выражении сократился на 6,9% - до 59,07 миллиона тонн.
Добыча природного газа в Китае за первые восемь месяцев 2026 года выросла на 1,1%, составив 175,7 миллиарда кубометров. В августе показатель вырос на 0,8% в годовом выражении - до 21,4 миллиарда кубометров.
При этом добыча угля за январь-август сократилась на 3,3% в годовом выражении, объем добычи достиг отметки в 3,06 миллиарда тонн. В августе показатель упал на 7,7% - до 360 миллионов тонн.
По итогам 2025 года Китай нарастил нефтедобычу на 1,5% - до 216,05 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 261,9 миллиарда кубометров, сообщало ранее статбюро. Объем добычи угля вырос на 41,2% и достиг отметки в 4,83 миллиарда тонн.