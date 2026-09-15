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В Колумбии одобрили объем госбюджета на 2027 год
В Колумбии одобрили объем госбюджета на 2027 год - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Колумбии одобрили объем госбюджета на 2027 год
Экономические комиссии сената и палаты представителей Колумбии одобрили объем государственного бюджета страны на 2027 год в размере 634,9 триллиона песо (около... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T03:51+0300
2026-09-15T03:51+0300
2026-09-15T03:51+0300
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колумбия
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МЕХИКО, 15 сен - ПРАЙМ. Экономические комиссии сената и палаты представителей Колумбии одобрили объем государственного бюджета страны на 2027 год в размере 634,9 триллиона песо (около 203 миллиардов долларов), сообщила палата представителей.
"Экономические комиссии одобрили объем государственного бюджета на 2027 год в размере 634,9 триллиона песо. Решение было принято большинством голосов на совместных заседаниях комиссий сената и палаты представителей", - говорится в сообщении палаты представителей в соцсети X.
Одобренный объем соответствует пересмотренному проекту бюджета, который правительство внесло в конгресс в конце августа после возвращения первоначального варианта. Изначально проект предусматривал расходы в размере 575,6 триллиона песо, однако правительство увеличило сумму на 58 триллионов.
Среди причин пересмотра бюджета - последствия землетрясения и более высокий, чем ожидалось, дефицит государственных финансов, оставленный предыдущей администрацией Густаво Петро.
После одобрения общего объема бюджета экономическими комиссиями его рассмотрение продолжится в конгрессе Колумбии. Для вступления в силу бюджет должен быть окончательно одобрен парламентом и оформлен в качестве закона.
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мировая экономика, колумбия
Мировая экономика, КОЛУМБИЯ
В Колумбии одобрили объем госбюджета на 2027 год
Экономические комиссии одобрили объем госбюджета Колумбии на 2027 год в размере $203 млрд
МЕХИКО, 15 сен - ПРАЙМ. Экономические комиссии сената и палаты представителей Колумбии одобрили объем государственного бюджета страны на 2027 год в размере 634,9 триллиона песо (около 203 миллиардов долларов), сообщила палата представителей.
"Экономические комиссии одобрили объем государственного бюджета на 2027 год в размере 634,9 триллиона песо. Решение было принято большинством голосов на совместных заседаниях комиссий сената и палаты представителей", - говорится в сообщении палаты представителей в соцсети X.
Одобренный объем соответствует пересмотренному проекту бюджета, который правительство внесло в конгресс в конце августа после возвращения первоначального варианта. Изначально проект предусматривал расходы в размере 575,6 триллиона песо, однако правительство увеличило сумму на 58 триллионов.
Среди причин пересмотра бюджета - последствия землетрясения и более высокий, чем ожидалось, дефицит государственных финансов, оставленный предыдущей администрацией Густаво Петро.
После одобрения общего объема бюджета экономическими комиссиями его рассмотрение продолжится в конгрессе Колумбии. Для вступления в силу бюджет должен быть окончательно одобрен парламентом и оформлен в качестве закона.