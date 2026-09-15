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Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ
Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ - 15.09.2026, ПРАЙМ
Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ
Глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:22+0300
2026-09-15T12:24+0300
нефть
мировая экономика
ближний восток
сша
израиль
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил, пишет газета Wall Street Journal. "Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил", - отмечает издание. Коммерческие запасы топлива по всему миру истощаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны, указывается в статье. Опытные эксперты в сфере энергетики предупреждают, что из-за отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля, добавляет газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
ближний восток
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нефть, мировая экономика, ближний восток, сша, израиль
Нефть, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИЗРАИЛЬ
12:22 15.09.2026 (обновлено: 12:24 15.09.2026)
 
Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ

WSJ: глобальный топливный кризис, о котором предупреждали нефтяники США, уже наступил

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© fotolia.com / ping han
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил, пишет газета Wall Street Journal.
"Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил", - отмечает издание.
Коммерческие запасы топлива по всему миру истощаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны, указывается в статье.
Опытные эксперты в сфере энергетики предупреждают, что из-за отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля, добавляет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИЗРАИЛЬ
 
 
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