https://1prime.ru/20260915/krizis-873305981.html

Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ

Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ - 15.09.2026, ПРАЙМ

Глобальный топливный кризис уже наступил, пишет WSJ

Глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:22+0300

2026-09-15T12:22+0300

2026-09-15T12:24+0300

нефть

мировая экономика

ближний восток

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/76773/60/767736035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_ab9662212f76ac96951f4d53235ffa9b.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил, пишет газета Wall Street Journal. "Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил", - отмечает издание. Коммерческие запасы топлива по всему миру истощаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны, указывается в статье. Опытные эксперты в сфере энергетики предупреждают, что из-за отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля, добавляет газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ближний восток

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, ближний восток, сша, израиль