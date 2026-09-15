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WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников
WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников - 15.09.2026, ПРАЙМ
WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников
Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний, механизмы снижения рисков которых в связи с продолжительным закрытием Ормузского... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:04+0300
2026-09-15T14:04+0300
2026-09-15T14:04+0300
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ормузский пролив
сша
ближний восток
chevron
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний, механизмы снижения рисков которых в связи с продолжительным закрытием Ормузского пролива преимущественно исчерпали себя, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на руководство этих корпораций.
Еще в марте, сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, руководители американских нефтяных компаний предупредили власти США, что энергетический кризис, вызванный военным конфликтом, вероятно, только усугубится, сообщала тогда газета со ссылкой на осведомленные источники.
"Руководители американских нефтяных компаний в течение нескольких месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. Теперь они говорят, что он наступил", - говорится в материале.
"Все те механизмы, помогающие снизить риски, связанные с ценами и поставками, сейчас в основном исчерпали себя, у нас нет буферов в системе, которые были изначально", - цитирует Wall Street Journal генерального директора Chevron Майка Вирта (Mike Wirth).
Так, коммерческие запасы топлива во всем мире сокращаются на протяжении уже более полугода, стратегические резервы нефти использованы до предела. При этом, согласно оценкам аналитиков, выведение из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии в начале месяца привело к потере поставок по меньшей мере на 2,5 миллиона баррелей в сутки, отмечает издание.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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нефть, ормузский пролив, сша, ближний восток, chevron
Нефть, Ормузский пролив, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Chevron
WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников
WSJ: энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний, механизмы снижения рисков которых в связи с продолжительным закрытием Ормузского пролива преимущественно исчерпали себя, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на руководство этих корпораций.
Еще в марте, сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, руководители американских нефтяных компаний предупредили власти США, что энергетический кризис, вызванный военным конфликтом, вероятно, только усугубится, сообщала тогда газета со ссылкой на осведомленные источники.
"Руководители американских нефтяных компаний в течение нескольких месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. Теперь они говорят, что он наступил", - говорится в материале.
"Все те механизмы, помогающие снизить риски, связанные с ценами и поставками, сейчас в основном исчерпали себя, у нас нет буферов в системе, которые были изначально", - цитирует Wall Street Journal генерального директора Chevron Майка Вирта (Mike Wirth).
Так, коммерческие запасы топлива во всем мире сокращаются на протяжении уже более полугода, стратегические резервы нефти использованы до предела. При этом, согласно оценкам аналитиков, выведение из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии в начале месяца привело к потере поставок по меньшей мере на 2,5 миллиона баррелей в сутки, отмечает издание.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.