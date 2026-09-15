https://1prime.ru/20260915/krizis-873311598.html

WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников

WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников - 15.09.2026, ПРАЙМ

WSJ: мировой энергетический кризис ощутим для американских нефтяников

Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний, механизмы снижения рисков которых в связи с продолжительным закрытием Ормузского... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:04+0300

2026-09-15T14:04+0300

2026-09-15T14:04+0300

нефть

ормузский пролив

сша

ближний восток

chevron

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873311598.jpg?1789470285

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний, механизмы снижения рисков которых в связи с продолжительным закрытием Ормузского пролива преимущественно исчерпали себя, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на руководство этих корпораций. Еще в марте, сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке, руководители американских нефтяных компаний предупредили власти США, что энергетический кризис, вызванный военным конфликтом, вероятно, только усугубится, сообщала тогда газета со ссылкой на осведомленные источники. "Руководители американских нефтяных компаний в течение нескольких месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. Теперь они говорят, что он наступил", - говорится в материале. "Все те механизмы, помогающие снизить риски, связанные с ценами и поставками, сейчас в основном исчерпали себя, у нас нет буферов в системе, которые были изначально", - цитирует Wall Street Journal генерального директора Chevron Майка Вирта (Mike Wirth). Так, коммерческие запасы топлива во всем мире сокращаются на протяжении уже более полугода, стратегические резервы нефти использованы до предела. При этом, согласно оценкам аналитиков, выведение из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии в начале месяца привело к потере поставок по меньшей мере на 2,5 миллиона баррелей в сутки, отмечает издание. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

ормузский пролив

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, сша, ближний восток, chevron