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Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров
Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:25+0300
2026-09-15T12:25+0300
2026-09-15T12:25+0300
нефть
украина
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна, ...и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
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нефть, украина, сергей лавров, ес
Нефть, УКРАИНА, Сергей Лавров, ЕС
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров
Лавров: Россия выполнит все обязательства по экспорту нефти и зерна
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна, ...и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.