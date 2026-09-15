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Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров

Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров

Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:25+0300

2026-09-15T12:25+0300

2026-09-15T12:25+0300

нефть

украина

сергей лавров

ес

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна, ...и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

украина

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нефть, украина, сергей лавров, ес