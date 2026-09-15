Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/lavrov-873306302.html
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров
Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:25+0300
2026-09-15T12:25+0300
нефть
украина
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна, ...и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, украина, сергей лавров, ес
Нефть, УКРАИНА, Сергей Лавров, ЕС
12:25 15.09.2026
 
Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна, заявил Лавров

Лавров: Россия выполнит все обязательства по экспорту нефти и зерна

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© Фото : МИД России
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна, ...и мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
 
НефтьУКРАИНАСергей ЛавровЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала