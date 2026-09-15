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В Ливии остановили добычу на двух месторождениях

В Ливии остановили добычу на двух месторождениях - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Ливии остановили добычу на двух месторождениях

Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к полной остановке добычи на двух месторождениях на северо-западе Ливии, говорится в сообщении Национальной нефтяной | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:27+0300

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ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к полной остановке добычи на двух месторождениях на северо-западе Ливии, говорится в сообщении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) в социальной сети Facebook*. "Группа представителей службы охраны нефтяных объектов незаконно перекрыла задвижку на магистральном нефтепроводе от месторождения Аль-Хамада до НПЗ в Эз-Завии, что из-за резкого скачка давления привело к полной остановке добычи и производственных операций на месторождениях "Аль-Хамада" и "Ат-Тахара", - отмечается в сообщении. Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила, что получила угрозы со стороны определенных лиц о намерении также закрыть месторождение "Северная Аль-Хамада", оператором которого выступает компания Nafusah Oil Operations, при невыполнении требований об увеличении зарплат. Месторождения Аль-Хамада и Ат-Тахара расположены примерно в 400 километрах к югу от Триполи, их оператором выступает компания AGOCO. Эти месторождения считаются небольшими с уровнем добычи до 14 тысяч баррелей в сутки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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