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В Ливии остановили добычу на двух месторождениях - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Ливии остановили добычу на двух месторождениях
В Ливии остановили добычу на двух месторождениях - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Ливии остановили добычу на двух месторождениях
Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к полной остановке добычи на двух месторождениях на северо-западе Ливии, говорится в сообщении Национальной нефтяной | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:20+0300
2026-09-15T19:27+0300
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ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к полной остановке добычи на двух месторождениях на северо-западе Ливии, говорится в сообщении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) в социальной сети Facebook*. "Группа представителей службы охраны нефтяных объектов незаконно перекрыла задвижку на магистральном нефтепроводе от месторождения Аль-Хамада до НПЗ в Эз-Завии, что из-за резкого скачка давления привело к полной остановке добычи и производственных операций на месторождениях "Аль-Хамада" и "Ат-Тахара", - отмечается в сообщении. Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила, что получила угрозы со стороны определенных лиц о намерении также закрыть месторождение "Северная Аль-Хамада", оператором которого выступает компания Nafusah Oil Operations, при невыполнении требований об увеличении зарплат. Месторождения Аль-Хамада и Ат-Тахара расположены примерно в 400 километрах к югу от Триполи, их оператором выступает компания AGOCO. Эти месторождения считаются небольшими с уровнем добычи до 14 тысяч баррелей в сутки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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нефть, ливия, facebook, meta, instagram
Нефть, ЛИВИЯ, Facebook, Meta, Instagram
19:20 15.09.2026 (обновлено: 19:27 15.09.2026)
 
В Ливии остановили добычу на двух месторождениях

NOC: на северо-западе Ливии остановили добычу на двух месторождениях

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ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к полной остановке добычи на двух месторождениях на северо-западе Ливии, говорится в сообщении Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) в социальной сети Facebook*.
"Группа представителей службы охраны нефтяных объектов незаконно перекрыла задвижку на магистральном нефтепроводе от месторождения Аль-Хамада до НПЗ в Эз-Завии, что из-за резкого скачка давления привело к полной остановке добычи и производственных операций на месторождениях "Аль-Хамада" и "Ат-Тахара", - отмечается в сообщении.
Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила, что получила угрозы со стороны определенных лиц о намерении также закрыть месторождение "Северная Аль-Хамада", оператором которого выступает компания Nafusah Oil Operations, при невыполнении требований об увеличении зарплат.
Месторождения Аль-Хамада и Ат-Тахара расположены примерно в 400 километрах к югу от Триполи, их оператором выступает компания AGOCO. Эти месторождения считаются небольшими с уровнем добычи до 14 тысяч баррелей в сутки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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