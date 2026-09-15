https://1prime.ru/20260915/medvedev-873322548.html

Медведев отметил важность быстрого внедрения технологий в России

Медведев отметил важность быстрого внедрения технологий в России - 15.09.2026, ПРАЙМ

Медведев отметил важность быстрого внедрения технологий в России

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на важность быстрого внедрения технологий в стране, чтобы избежать материальных... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:41+0300

2026-09-15T18:41+0300

2026-09-15T19:31+0300

технологии

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на важность быстрого внедрения технологий в стране, чтобы избежать материальных потерь.Медведев во вторник провел заседание Совета по инновационному и технологическому развитию "Единой России"."Нам нужно действовать быстро, для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение, каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям в деньгах, производительности, во времени, да иногда даже и здоровье", - сказал Медведев на заседании Совета.Он подчеркнул, что скорость технологического развития огромна."Надеюсь, что и Совет по инновационному и технологическому развитию, который был создан партией, будет отвечать этим новым условиям развития нашей страны", - отметил Медведев.Кроме того, председатель партии рассказал о необходимости скоординированной работы всех уровней власти для обеспечения технологического лидерства России."Нужно сделать все, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде, от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования", - добавил он.Медведев также подчеркнул важность обратной связи и отметил возможности "Единой России" по созданию канал коммуникации между теми, кто создает технологические решения, и теми, кто ими пользуется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез