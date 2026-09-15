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В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области - 15.09.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области
Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:54+0300
2026-09-15T15:00+0300
россия
промышленность
свердловская область
екатеринбург
мария захарова
мид рф
мид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Промышленность Свердловской области продолжает оставаться важнейшей производственной базой, которая обеспечивает высококачественной промышленной продукцией не только Российскую Федерацию, но и наших многочисленных партнеров по всему миру", - заявила Захарова на брифинге в Екатеринбурге. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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россия, промышленность, свердловская область, екатеринбург, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Промышленность, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
14:54 15.09.2026 (обновлено: 15:00 15.09.2026)
 
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области

Захарова: уральская промышленность обеспечивает продукцией партнеров России по всему миру

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Промышленность Свердловской области продолжает оставаться важнейшей производственной базой, которая обеспечивает высококачественной промышленной продукцией не только Российскую Федерацию, но и наших многочисленных партнеров по всему миру", - заявила Захарова на брифинге в Екатеринбурге.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
РОССИЯПромышленностьСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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