https://1prime.ru/20260915/mid-873315551.html
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области - 15.09.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области
Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:54+0300
2026-09-15T14:54+0300
2026-09-15T15:00+0300
россия
промышленность
свердловская область
екатеринбург
мария захарова
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873315551.jpg?1789473604
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Промышленность Свердловской области продолжает оставаться важнейшей производственной базой, которая обеспечивает высококачественной промышленной продукцией не только Российскую Федерацию, но и наших многочисленных партнеров по всему миру", - заявила Захарова на брифинге в Екатеринбурге. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
свердловская область
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, свердловская область, екатеринбург, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Промышленность, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
В МИД рассказали о промышленной базе Свердловской области
Захарова: уральская промышленность обеспечивает продукцией партнеров России по всему миру
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Промышленная база Свердловской области обеспечивает высококачественной продукцией партнеров России по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Промышленность Свердловской области продолжает оставаться важнейшей производственной базой, которая обеспечивает высококачественной промышленной продукцией не только Российскую Федерацию, но и наших многочисленных партнеров по всему миру", - заявила Захарова на брифинге в Екатеринбурге.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.