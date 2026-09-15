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Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"

Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" - 15.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"

Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:11+0300

2026-09-15T19:11+0300

2026-09-15T19:11+0300

технологии

бизнес

россия

авито

вк

циан

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года. В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг". "Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года", - сообщило министерство. Там отметили, что благодаря такой авторизации пользователь при желании может передать электронной площадке сведения о себе, что позволит получать услуги в более удобной форме. В Минцифры добавили, что сведения передаются исключительно с согласия их владельца. Отозвать согласие на их обработку можно в любой момент на "Госуслугах". Эксперимент идет с 2021 года и показал свою востребованность. Сейчас в нем участвуют 13 коммерческих платформ: "Озон", "Авито", Wildberries, hh.ru и другие. Совместно с Минцифры эти компании определяют сервисы и сценарии, в которых используются "Госуслуги" и создают их с выполнением всех требований информационной безопасности. "Сейчас таких сценариев 52. Сервисами воспользовались 38 миллионов человек почти 80 миллионов раз. Ряд важных сервисом находится в разработке и планируется на 2026-2030 год. Таким образом продление проекта позволит запустить новые востребованные сервисы для граждан и бизнеса", - закончили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, авито, вк, циан