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Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"
Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"
Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:11+0300
2026-09-15T19:11+0300
технологии
бизнес
россия
авито
вк
циан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873323575.jpg?1789488698
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года. В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг". "Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года", - сообщило министерство. Там отметили, что благодаря такой авторизации пользователь при желании может передать электронной площадке сведения о себе, что позволит получать услуги в более удобной форме. В Минцифры добавили, что сведения передаются исключительно с согласия их владельца. Отозвать согласие на их обработку можно в любой момент на "Госуслугах". Эксперимент идет с 2021 года и показал свою востребованность. Сейчас в нем участвуют 13 коммерческих платформ: "Озон", "Авито", Wildberries, hh.ru и другие. Совместно с Минцифры эти компании определяют сервисы и сценарии, в которых используются "Госуслуги" и создают их с выполнением всех требований информационной безопасности. "Сейчас таких сценариев 52. Сервисами воспользовались 38 миллионов человек почти 80 миллионов раз. Ряд важных сервисом находится в разработке и планируется на 2026-2030 год. Таким образом продление проекта позволит запустить новые востребованные сервисы для граждан и бизнеса", - закончили там.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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технологии, бизнес, россия, авито, вк, циан
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Авито, ВК, ЦИАН
19:11 15.09.2026
 
Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"

Минцифры предложило продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги"

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года.
В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг".
"Минцифры предлагает продлить эксперимент по авторизации через "Госуслуги" на сайтах агрегаторов товаров и услуг, а также сервисах поиска сотрудников и работы до конца 2030 года", - сообщило министерство.
Там отметили, что благодаря такой авторизации пользователь при желании может передать электронной площадке сведения о себе, что позволит получать услуги в более удобной форме.
В Минцифры добавили, что сведения передаются исключительно с согласия их владельца. Отозвать согласие на их обработку можно в любой момент на "Госуслугах".
Эксперимент идет с 2021 года и показал свою востребованность. Сейчас в нем участвуют 13 коммерческих платформ: "Озон", "Авито", Wildberries, hh.ru и другие. Совместно с Минцифры эти компании определяют сервисы и сценарии, в которых используются "Госуслуги" и создают их с выполнением всех требований информационной безопасности.
"Сейчас таких сценариев 52. Сервисами воспользовались 38 миллионов человек почти 80 миллионов раз. Ряд важных сервисом находится в разработке и планируется на 2026-2030 год. Таким образом продление проекта позволит запустить новые востребованные сервисы для граждан и бизнеса", - закончили там.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯАвитоВКЦИАН
 
 
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