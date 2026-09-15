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Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП

Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП - 15.09.2026, ПРАЙМ

Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП

Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП, при этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода, заявил | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:39+0300

2026-09-15T15:39+0300

2026-09-15T15:39+0300

мировая экономика

екатеринбург

максим орешкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП, при этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Остальной мир уже понимает, что использование западной финансовой системы сопряжено с очень высокими рисками. У тебя могут заморозить активы, тебя могут исключить. И поэтому весь мир сейчас для себя решает задачу, как обезопасить себя от этих рисков, используя, развивая другие каналы", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Кроме того, Орешкин в ходе выступления обратил внимание на такой показатель как стоимость американской финансовой системы для всего мира. "Весь мир платит порядка 2% глобального ВВП за использование американской финансовой системы", - сказал он. Санкционное давление на Россию лишь привело к тому, что мир начал меняться, сказал Орешкин. "Не только Россия, весь мир начал меняться. И начал меняться уже необратимо", - подчеркнул он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

екатеринбург

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мировая экономика, екатеринбург, максим орешкин