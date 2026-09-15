Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/mir-873317384.html
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП - 15.09.2026, ПРАЙМ
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП, при этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода, заявил | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:39+0300
2026-09-15T15:39+0300
мировая экономика
екатеринбург
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873317384.jpg?1789475965
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП, при этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Остальной мир уже понимает, что использование западной финансовой системы сопряжено с очень высокими рисками. У тебя могут заморозить активы, тебя могут исключить. И поэтому весь мир сейчас для себя решает задачу, как обезопасить себя от этих рисков, используя, развивая другие каналы", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Кроме того, Орешкин в ходе выступления обратил внимание на такой показатель как стоимость американской финансовой системы для всего мира. "Весь мир платит порядка 2% глобального ВВП за использование американской финансовой системы", - сказал он. Санкционное давление на Россию лишь привело к тому, что мир начал меняться, сказал Орешкин. "Не только Россия, весь мир начал меняться. И начал меняться уже необратимо", - подчеркнул он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, екатеринбург, максим орешкин
Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, Максим Орешкин
15:39 15.09.2026
 
Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП

Орешкин: мир платит за использование западной финансовой системы около 2% ВВП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП, при этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Остальной мир уже понимает, что использование западной финансовой системы сопряжено с очень высокими рисками. У тебя могут заморозить активы, тебя могут исключить. И поэтому весь мир сейчас для себя решает задачу, как обезопасить себя от этих рисков, используя, развивая другие каналы", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Кроме того, Орешкин в ходе выступления обратил внимание на такой показатель как стоимость американской финансовой системы для всего мира. "Весь мир платит порядка 2% глобального ВВП за использование американской финансовой системы", - сказал он.
Санкционное давление на Россию лишь привело к тому, что мир начал меняться, сказал Орешкин. "Не только Россия, весь мир начал меняться. И начал меняться уже необратимо", - подчеркнул он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
Мировая экономикаЕКАТЕРИНБУРГМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала