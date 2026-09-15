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Российский рынок акций в основную сессию снижается в пределах 1%

Российский рынок акций в основную сессию снижается в пределах 1% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию снижается в пределах 1%

Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается в пределах 1% по основному индексу после роста на 3,5% накануне, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:18+0300

2026-09-15T13:18+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается в пределах 1% по основному индексу после роста на 3,5% накануне, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.54 мск снижается на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 347,34 пункта. При этом в начале утренней сессии он опускался на 1%, и на основных торгах держится примерно в том же диапазоне. В частности, дешевеют акции "Фосагро" (-2,9%), ВТБ (-1,7%), "Ленты" (-1,1%), "Дом.РФ" (-1%). Дорожают акции "Циана" (+2%), "Позитива" (+2%), "Совкомфлота" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), акционеры которого утвердили выплату полугодовых дивидендов в размере 110 рублей на акцию (то есть с дивидендной доходностью почти в 3%). Во вторник индекс Мосбиржи проторговывает район важного уровня сопротивления росту 2 360 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Ожидаем в ближайшие сессии преодоление рынком данной отметки и развития движения индекса в направлении уровня 2 500 пунктов, выступающего целью текущей волны роста", - добавляет он. При этом макроэкономические и политические риски для рынка сохраняются, равно как и риски со стороны приостановки смягчения монетарной политики Центробанка, заключает аналитик.

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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, втб, "лента"