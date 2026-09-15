https://1prime.ru/20260915/neftisa-873312878.html
"Нефтиса" добилась увеличения прироста запасов нефти благодаря ИИ
"Нефтиса" добилась увеличения прироста запасов нефти благодаря ИИ - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Нефтиса" добилась увеличения прироста запасов нефти благодаря ИИ
"Нефтисе" удалось добиться превышения прироста запасов над годовой добычей нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, заявил глава компании Андрей... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:17+0300
2026-09-15T14:17+0300
2026-09-15T14:28+0300
нефть
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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. "Нефтисе" удалось добиться превышения прироста запасов над годовой добычей нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, заявил глава компании Андрей Зарубин. "Там, где наши специалисты и региональная наука были уверены, что уже все изучено, ИИ помогает находить (залежи - ред.). То есть такая новая нефть на старых участках. И цифры, честно говоря, нас самих удивили. То есть прирост запасов уже превысил годовую добычу с помощью инструментов ИИ", - сказал он, выступая на сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF. Зарубин отметил, что, если в прошлом году у "Нефтисы" за счет искусственного интеллекта была обеспечена одна пятая дополнительно добытой нефти от всех геолого-технических мероприятий, то в следующем году на этот инструмент будет приходиться порядка половины прироста добычи. "Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах России. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год.
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нефть
"Нефтиса" добилась увеличения прироста запасов нефти благодаря ИИ
Зарубин: прирост запасов "Нефтисы" превысил добычу нефти благодаря внедрению ИИ
ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. "Нефтисе" удалось добиться превышения прироста запасов над годовой добычей нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, заявил глава компании Андрей Зарубин.
"Там, где наши специалисты и региональная наука были уверены, что уже все изучено, ИИ помогает находить (залежи - ред.). То есть такая новая нефть на старых участках. И цифры, честно говоря, нас самих удивили. То есть прирост запасов уже превысил годовую добычу с помощью инструментов ИИ", - сказал он, выступая на сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Зарубин отметил, что, если в прошлом году у "Нефтисы" за счет искусственного интеллекта была обеспечена одна пятая дополнительно добытой нефти от всех геолого-технических мероприятий, то в следующем году на этот инструмент будет приходиться порядка половины прироста добычи.
"Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах России. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год.