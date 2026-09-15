https://1prime.ru/20260915/novatek-873309616.html

Стимулом для разработки газа станет "тонкая" донастройка налогового режима

Стимулом для разработки газа станет "тонкая" донастройка налогового режима - 15.09.2026, ПРАЙМ

Стимулом для разработки газа станет "тонкая" донастройка налогового режима

Нужна "тонкая" донастройка налогового режима для поддержки и получения налоговых стимулов для разработки трудноизвлекамых запасов (ТРИЗ) газа, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:31+0300

2026-09-15T13:31+0300

2026-09-15T13:35+0300

нефть

алексей сазанов

новатэк

минфин

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873309616.jpg?1789468520

ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Нужна "тонкая" донастройка налогового режима для поддержки и получения налоговых стимулов для разработки трудноизвлекамых запасов (ТРИЗ) газа, заявил зампредправления "Новатэка" Владимир Кудрин на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF. "Основной вызов для нас в рамках энергостратегии до 2050 года - это грядущие пять лет. Через пять лет, согласно энергостратегии, мы должны выйти на добычу на 30% больше… Соответственно, то, что нам бы могло дать этот эффект - это трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ - ред.)… Сейчас нужна тонкая донастройка налоговая для того, чтобы мы могли любого качества вовлекать запасы", - сказал он. Как уточняется в материалах компании, которые были представлены на сессии TNF "Углеводородный потенциал России до 2050 года: адаптация стратегии добычи к новым мировым вызовам", Россия обладает одной из крупнейших ресурсных баз углеводородов в мире. Однако большинство крупных месторождений истощены и восполнение ресурсной базы возможно за счет вовлечения запасов из геологически сложных пластов и доизвлечения разрабатываемых запасов. Так, "Новатэк" предложил выделить четыре категории запасов газа, по которым можно будет получить налоговые стимулы к их разработке: первая - газ в плотных породах, вторая - запасы с низкой плотностью, третья - объекты, где требуется закачка газа или специальных агентов, а также четвертая - месторождения поздней стадии разработки. Запасы разведаны, технологии созданы, инфраструктура есть, но без налоговой настройки их вовлечение невозможно, отметили в "Новатэке". Если разработку сложных запасов отложить, то это приведет к росту затрат и уменьшению доступных для добычи ресурсов. Настройка налогового режима для стимулируемых запасов, как ожидается, откроет доступ к новым ресурсам, что обеспечит рост добычи, развитие отечественных технологий, загрузку инфраструктуры, социальную устойчивость и стабильные поступления в бюджет. Осенью 2025 года Кудрин сообщал, что газовая отрасль сформировала критерии отнесения запасов газа к ТРИЗам для получения налоговых стимулов к их разработке и ждет положительной реакции властей. Позднее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин РФ призывает определиться с понятием ТРИЗ нефти и газа, без этого говорить о налоговых льготах преждевременно. В декабре Минприроды РФ составило и направило в Минфин проект классификатора ТРИЗов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, алексей сазанов, новатэк, минфин, минфин рф