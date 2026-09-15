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Страны G7 теряют позиции в глобальной экономике, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Страны G7 теряют позиции в глобальной экономике, заявил Орешкин
Страны G7 теряют позиции в глобальной экономике, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
Страны G7 теряют позиции в глобальной экономике, заявил Орешкин
Страны "большой семерки" шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, в то время как страны БРИКС поднимаются вверх, заявил замглавы администрации... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:12+0300
2026-09-15T12:12+0300
мировая экономика
китай
индия
япония
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Страны "большой семерки" шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, в то время как страны БРИКС поднимаются вверх, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. "Если говорить про текущий момент, то Китай с большим плюсом является первой экономикой (по паритету покупательной способности - ред.), Индия вышла на третье место, Россия с Японией четвертое-пятое место делят. Страны большой семерки шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, а страны БРИКС поднимаются вверх", - сказал Орешкин. Он добавил, что глобальная экономика меняется, появляются новые центры экономического роста, мир становится многополярным. "(Возникает - ред.) больше связей между экономиками Глобального Юга, между экономиками стран БРИКС, в то время как экономики - бывшие лидеры второй половины XX века шаг за шагом уступают позиции на разных рынках и в целом глобальной экономике", - подчеркнул он. Замглавы администрации президента отметил, что меняется и структура торговли между странами. "Если раньше страны Глобального Юга зачастую использовали страны "большой семерки", другие западные страны в качестве посредников, то теперь все больше и больше торговля выстраивается напрямую. Появляются новые торговые пути, устанавливаются прямые связи между компаниями и глобальная торговля меняется так же, как и структура глобального ВВП, " - пояснил он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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мировая экономика, китай, индия, япония, максим орешкин
Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, Максим Орешкин
12:12 15.09.2026
 
Страны G7 теряют позиции в глобальной экономике, заявил Орешкин

Орешкин: страны большой семерки шаг за шагом теряют позиции в глобальной экономике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Страны "большой семерки" шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, в то время как страны БРИКС поднимаются вверх, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи.
"Если говорить про текущий момент, то Китай с большим плюсом является первой экономикой (по паритету покупательной способности - ред.), Индия вышла на третье место, Россия с Японией четвертое-пятое место делят. Страны большой семерки шаг за шагом теряют свои позиции в глобальной экономике, а страны БРИКС поднимаются вверх", - сказал Орешкин.
Он добавил, что глобальная экономика меняется, появляются новые центры экономического роста, мир становится многополярным.
"(Возникает - ред.) больше связей между экономиками Глобального Юга, между экономиками стран БРИКС, в то время как экономики - бывшие лидеры второй половины XX века шаг за шагом уступают позиции на разных рынках и в целом глобальной экономике", - подчеркнул он.
Замглавы администрации президента отметил, что меняется и структура торговли между странами.
"Если раньше страны Глобального Юга зачастую использовали страны "большой семерки", другие западные страны в качестве посредников, то теперь все больше и больше торговля выстраивается напрямую. Появляются новые торговые пути, устанавливаются прямые связи между компаниями и глобальная торговля меняется так же, как и структура глобального ВВП, " - пояснил он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
Мировая экономикаКИТАЙИНДИЯЯПОНИЯМаксим Орешкин
 
 
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