Орешкин объяснил, кто больше всего страдает от санкций
Орешкин: от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. История показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи.
Он напомнил, что на Россию наложено самое большое количество санкций, и их уже сложно посчитать.
"Но кто пострадал больше? На самом деле история показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, потому что тем самым девальвируется собственная значимость и уверенность других стран в тех инструментах, которые предоставляются", - сказал Орешкин.
В частности, он привел пример со снижением доли гособлигаций США, которые принадлежали иностранным правительствам. "После заморозки, откровенного воровства российских золотовалютных резервов западными странами, другие страны сразу забеспокоились о сохранности своих активов. И тот процесс снижения иностранного владения гособлигаций в США, который начался еще после кризиса в 2008 году, значительно ускорился", - отметил Орешкин.
Говоря о влиянии санкций на экономическую динамику, он указал, что в России за последние три года экономический рост составил 10,3%. "То есть больше, чем рост мира в целом. А экономическая динамика тех стран, которые наложили санкции, она на самом деле другая", - продолжил замглавы администрации президента.
Орешкин также привел в пример динамику промышленного производства в Германии. "Оно достигло пика в 2018 году и с тех пор устойчиво снижается", - сказал он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.