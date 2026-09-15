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Орешкин объяснил, кто больше всего страдает от санкций

Орешкин объяснил, кто больше всего страдает от санкций - 15.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин объяснил, кто больше всего страдает от санкций

История показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:16+0300

2026-09-15T12:16+0300

2026-09-15T12:16+0300

общество

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сша

германия

екатеринбург

максим орешкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. История показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. Он напомнил, что на Россию наложено самое большое количество санкций, и их уже сложно посчитать. "Но кто пострадал больше? На самом деле история показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, потому что тем самым девальвируется собственная значимость и уверенность других стран в тех инструментах, которые предоставляются", - сказал Орешкин. В частности, он привел пример со снижением доли гособлигаций США, которые принадлежали иностранным правительствам. "После заморозки, откровенного воровства российских золотовалютных резервов западными странами, другие страны сразу забеспокоились о сохранности своих активов. И тот процесс снижения иностранного владения гособлигаций в США, который начался еще после кризиса в 2008 году, значительно ускорился", - отметил Орешкин. Говоря о влиянии санкций на экономическую динамику, он указал, что в России за последние три года экономический рост составил 10,3%. "То есть больше, чем рост мира в целом. А экономическая динамика тех стран, которые наложили санкции, она на самом деле другая", - продолжил замглавы администрации президента. Орешкин также привел в пример динамику промышленного производства в Германии. "Оно достигло пика в 2018 году и с тех пор устойчиво снижается", - сказал он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

сша

германия

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общество , россия, сша, германия, екатеринбург, максим орешкин