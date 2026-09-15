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Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил Орешкин
Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил Орешкин
Вопрос обладания технологиями искусственного интеллекта является критичным в современном мире: Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:36+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вопрос обладания технологиями искусственного интеллекта является критичным в современном мире: Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи. "Когда мы говорили про геоэкономику, мы говорили про суверенитет. И вопрос обладания технологиями суверенного искусственного интеллекта на самом деле является критичным. Причем очень важно понимать, что сейчас все больше и больше контента в интернете в целом уже формируется искусственным интеллектом", - сказал он. "Вопрос суверенности искусственного интеллекта становится ключевым. Здесь, как вы знаете, основными лидерами являются США и Китай. На третьем месте с точки зрения качества суверенных моделей сейчас как раз находится Россия", - подчеркнул он. Орешкин добавил, что с точки зрения суверенности человечество проходит очень важный момент. По его мнению, по мере того, как большое количество контента уже сгенерировано ключевыми моделями ИИ, эту информацию будут использовать в последующих моделях. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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технологии, россия, сша, китай, екатеринбург, максим орешкин
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Максим Орешкин
Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ, заявил Орешкин
Орешкин: Россия входит в тройку лидеров по суверенности ИИ в мире