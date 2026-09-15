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Orlen потерял $400 млн на нефти из Венесуэлы, которая так и не пришла

Orlen потерял $400 млн на нефти из Венесуэлы, которая так и не пришла - 15.09.2026, ПРАЙМ

Orlen потерял $400 млн на нефти из Венесуэлы, которая так и не пришла

Польский государственный нефтеконцерн Orlen лишился около $400 млн, переведя двум посредникам в Дубае аванс за венесуэльскую нефть, которая так и не была... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:16+0300

2026-09-15T13:16+0300

2026-09-15T13:16+0300

экономика

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дубай

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orlen

financial times

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Польский государственный нефтеконцерн Orlen лишился около $400 млн, переведя двум посредникам в Дубае аванс за венесуэльскую нефть, которая так и не была поставлена. Об этом сообщает Financial Times.По данным газеты, средства шли через швейцарскую "дочку" Orlen Trading Switzerland двум компаниям, зарегистрированным в Дубае. Hannon International Middle East DMCC получила примерно 230 миллионов долларов, еще около 100 миллионов долларов досталось Horizon Global.Обе структуры должны были обеспечить поставки венесуэльской нефти в короткий промежуток с конца 2023 до начала 2024 года, когда США временно смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это окно закрылось, но сырье так и не пришло, а деньги не вернулись.Польская прокуратура оценила общий ущерб примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). В эту сумму входит не только предоплата, но и расходы на простой зафрахтованных танкеров, которые так и не загрузили топливом.Следствие полагает, что средства, переведенные дубайским посредникам, были конвертированы в криптовалюту и фактически исчезли. Как отмечает FT, Венесуэла системно использовала цифровые активы, в частности стейблкоин USDT от Tether, для проведения нефтяных сделок в обход банков, опасающихся американских санкций.В октябре 2023 года администрация США временно ослабила санкции в отношении Венесуэлы, но в апреле 2024 года вновь их ужесточила. Оформленные, но не осуществленные на тот момент сделки по поставкам венесуэльской нефти стало невозможно завершить, и посредники воспользовались этой ситуацией.В августе 2026 года трем экс-менеджерам Orlen предъявили обвинения в отсутствии надзора за сделками, им грозит до 25 лет лишения свободы.Ранее Orlen прекратил поставки российской нефти в Польшу, Литву и Чехию.

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нефть, венесуэла, дубай, сша, orlen, financial times