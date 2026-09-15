https://1prime.ru/20260915/patrushev-873311497.html

Патрушев рассказал о последствиях изменения климата для России

Патрушев рассказал о последствиях изменения климата для России - 15.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о последствиях изменения климата для России

Изменение климата в ближайшие десятилетия расширит возможности для растениеводства на севере и востоке России, однако в южных регионах повышается вероятность... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:55+0300

2026-09-15T13:55+0300

2026-09-15T13:55+0300

россия

сельское хозяйство

екатеринбург

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873311497.jpg?1789469742

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Изменение климата в ближайшие десятилетия расширит возможности для растениеводства на севере и востоке России, однако в южных регионах повышается вероятность засухи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи. "Исследования подтверждают, что в ближайшие десятилетия границы климатических зон будут смещаться. Для различных частей мира последствия этого будут достаточно разниться", - сказал Патрушев на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". "Для России из-за ее обширной географии картина выглядит даже сложнее. На севере и востоке рост температуры расширяет возможности для растениеводства. Но при этом в южных регионах потепление и дефицит влаги повышают вероятность засухи", - отметил он. По словам вице-премьера, Россия работает над нивелированием этих рисков. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

екатеринбург

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россия, сельское хозяйство, екатеринбург, дмитрий патрушев