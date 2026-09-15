https://1prime.ru/20260915/peskov-873309507.html
В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках
В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках
Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решит проблем на мировых рынках, основная проблема с их вывозом, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:29+0300
2026-09-15T13:29+0300
2026-09-15T13:29+0300
нефть
россия
дмитрий песков
нпз
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решит проблем на мировых рынках, основная проблема с их вывозом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как проблема, основная проблема - это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки", - сказал Песков журналистам.
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нефть, россия, дмитрий песков, нпз
Нефть, РОССИЯ, Дмитрий Песков, НПЗ
В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках
Песков: обеспечение безопасности НПЗ не решит проблем на мировых рынках