https://1prime.ru/20260915/peskov-873309507.html

В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках

В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле заявили, что безопасность НПЗ не решит проблем на мировых рынках

Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решит проблем на мировых рынках, основная проблема с их вывозом, заявил... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:29+0300

2026-09-15T13:29+0300

2026-09-15T13:29+0300

нефть

россия

дмитрий песков

нпз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873309507.jpg?1789468163

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решит проблем на мировых рынках, основная проблема с их вывозом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как проблема, основная проблема - это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки", - сказал Песков журналистам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, дмитрий песков, нпз