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Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство

Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство - 15.09.2026, ПРАЙМ

Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство

Необходимо отменять санкции для насыщения мирового энергорынка топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:32+0300

2026-09-15T13:32+0300

2026-09-15T14:21+0300

нефть

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо отменять санкции для насыщения мирового энергорынка топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что незаконные санкции должны быть сняты на поставки нефти как из России, так и из всех других стран, против которых введены ограничения.

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нефть, россия, дмитрий песков