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Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство
Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство - 15.09.2026, ПРАЙМ
Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство
Необходимо отменять санкции для насыщения мирового энергорынка топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:32+0300
2026-09-15T13:32+0300
2026-09-15T14:21+0300
нефть
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо отменять санкции для насыщения мирового энергорынка топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что незаконные санкции должны быть сняты на поставки нефти как из России, так и из всех других стран, против которых введены ограничения.
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нефть, россия, дмитрий песков
Нефть, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков: для насыщения рынка нужно снять санкции и обеспечить судоходство
В Кремле призвали снять все незаконные ограничения на поставки энергоресурсов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо отменять санкции для насыщения мирового энергорынка топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что незаконные санкции должны быть сняты на поставки нефти как из России, так и из всех других стран, против которых введены ограничения.