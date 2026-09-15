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Песков призвал обеспечить безопасное торговое плавание нефтяных танкеров
Песков призвал обеспечить безопасное торговое плавание нефтяных танкеров - 15.09.2026, ПРАЙМ
Песков призвал обеспечить безопасное торговое плавание нефтяных танкеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечения безопасного торгового мореплавания нефтяных танкеров для насыщения мирового... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:33+0300
2026-09-15T13:33+0300
2026-09-15T14:16+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечения безопасного торгового мореплавания нефтяных танкеров для насыщения мирового топливного рынка."Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, Россия в этой связи будет зеркально отвечать на любые подобные попытки, будет делать это в любых акваториях.
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Нефть, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Песков призвал обеспечить безопасное торговое плавание нефтяных танкеров
Песков призвал обеспечить безопасное торговое мореплавание танкеров для насыщения рынка
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечения безопасного торгового мореплавания нефтяных танкеров для насыщения мирового топливного рынка.
"Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад предпринимает попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, Россия в этой связи будет зеркально отвечать на любые подобные попытки, будет делать это в любых акваториях.