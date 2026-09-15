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В саудовском порту Янбу приостановили погрузку нефти - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В саудовском порту Янбу приостановили погрузку нефти
В саудовском порту Янбу приостановили погрузку нефти - 15.09.2026, ПРАЙМ
В саудовском порту Янбу приостановили погрузку нефти
Погрузка нефти в Янбу, крупнейшем порту Саудовской Аравии в Красном море, приостановлена после атаки на нефтепровод королевства, сообщило агентство Рейтер со... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:35+0300
2026-09-15T18:35+0300
нефть
саудовская аравия
красное море
ближний восток
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Погрузка нефти в Янбу, крупнейшем порту Саудовской Аравии в Красном море, приостановлена после атаки на нефтепровод королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, ка крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод "Восток-Запад", - пишет агентство. Рейтер также добавляет, что Саудовская Аравия стала активнее использовать порт Янбу с момента начала конфликта на Ближнем Востоке. Власти Саудовской Аравии ранее заявили, что нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам БПЛА и его работа приостановлена.
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, красное море, ближний восток
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
18:35 15.09.2026
 
В саудовском порту Янбу приостановили погрузку нефти

Reuters: погрузка нефти в порту Янбу в Красном море приостановилась после атаки БПЛА

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Погрузка нефти в Янбу, крупнейшем порту Саудовской Аравии в Красном море, приостановлена после атаки на нефтепровод королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, ка крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод "Восток-Запад", - пишет агентство.
Рейтер также добавляет, что Саудовская Аравия стала активнее использовать порт Янбу с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.
Власти Саудовской Аравии ранее заявили, что нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам БПЛА и его работа приостановлена.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное мореБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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