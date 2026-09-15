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Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале
Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале - 15.09.2026, ПРАЙМ
Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале
Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:36+0300
2026-09-15T15:36+0300
2026-09-15T15:36+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
"Каждый проект в Арктике - это тысячи новых рабочих мест непосредственно здесь (в ЯНАО - ред.)… Потому что все в Арктике происходит впервые, все новое, технологии новые, их необходимо придумать, их необходимо апробировать. Это и материаловедение, климатология, сохранение мерзлоты", - сказал Артюхов в ходе лекции "Влюбить в Арктику за 20 минут" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Губернатор отметил, что это интереснейшие направления науки и технологий, которые в ближайшие годы будут очень востребованы. По его словам, сейчас молодежь продолжает традиции первооткрывателей на Ямале, при этом впереди у региона много задач.
"Те коллективы молодые, которые будут здесь добиваться успеха, точно будут получать за это достойное вознаграждение, внимание, у них будет успешная карьерная траектория, потому что Арктика - это все еще новое, это там, где многие пути нехожены, их надо придумывать. А кто, как не молодежь, это сделает? Кто, как не молодежь, найдет рецепты, как победить эту сложнейшую стихию, когда все против - лед, и ветер, и погода", - сказал Артюхов..
Тем не менее, люди на Ямале уже десятилетиями доказывают, что все возможно, добавил он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля. -0-
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РОССИЯ, АРКТИКА, ЯМАЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале
Артюхов: каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
"Каждый проект в Арктике - это тысячи новых рабочих мест непосредственно здесь (в ЯНАО - ред.)… Потому что все в Арктике происходит впервые, все новое, технологии новые, их необходимо придумать, их необходимо апробировать. Это и материаловедение, климатология, сохранение мерзлоты", - сказал Артюхов в ходе лекции "Влюбить в Арктику за 20 минут" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Губернатор отметил, что это интереснейшие направления науки и технологий, которые в ближайшие годы будут очень востребованы. По его словам, сейчас молодежь продолжает традиции первооткрывателей на Ямале, при этом впереди у региона много задач.
"Те коллективы молодые, которые будут здесь добиваться успеха, точно будут получать за это достойное вознаграждение, внимание, у них будет успешная карьерная траектория, потому что Арктика - это все еще новое, это там, где многие пути нехожены, их надо придумывать. А кто, как не молодежь, это сделает? Кто, как не молодежь, найдет рецепты, как победить эту сложнейшую стихию, когда все против - лед, и ветер, и погода", - сказал Артюхов..
Тем не менее, люди на Ямале уже десятилетиями доказывают, что все возможно, добавил он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля. -0-