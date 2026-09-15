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Орешкин: решения о новых институтах внутри БРИКС могут принять на саммите

Орешкин: решения о новых институтах внутри БРИКС могут принять на саммите - 15.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин: решения о новых институтах внутри БРИКС могут принять на саммите

Решения о создании дополнительных институтов внутри БРИКС могут принять на одном из ближайших саммитов объединения, считает замглавы администрации президента... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:18+0300

2026-09-15T15:18+0300

2026-09-15T15:18+0300

россия

мировая экономика

китай

екатеринбург

индия

максим орешкин

оэср

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Решения о создании дополнительных институтов внутри БРИКС могут принять на одном из ближайших саммитов объединения, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Запрос на формирование институтов внутри БРИКС растет, особенно с расширением этой организации. Я уверен, что на одном из ближайших саммитов, может это будет Китай, может быть один из следующих саммитов, как раз будут приняты решения о создании дополнительных институтов", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Запрос на новые институты формируется по мере того, как растут экономическая сила, взаимоотношения между странами, а также накопление знаний и обмен лучшими практиками, отметил замглавы администрации президента. "Это то, что будет играть важную роль с точки зрения формирования новых институтов, таких как, например, на Западе является ОЭСР. Что-то похожее вполне может быть создано на базе БРИКС в ближайшие годы", - сказал Орешкин. Например, в БРИКС уже работает Новый банк развития, и обсуждается расширение его мандата. "Мы обсуждаем серьезное расширение его мандата, чтобы он играл гораздо более значимую роль в развитии стран БРИКС", отметил Орешкин. Прошедший в Нью-Дели саммит БРИКС замглавы администрации президента России высоко оценил. "Это, действительно, было сверхуспешное мероприятие, которое Индия провела. Это, действительно, была встреча половины глобального роста ... всей мировой экономики, половины населения", - сказал он. Саммит БРИКС проходил 12-13 сентября в Нью-Дели. Участники саммита БРИКС подчеркнули растущую роль Нового банка развития, говорилось в декларации саммита объединения. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Индонезию. На долю стран объединения приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения Земли. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

китай

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россия, мировая экономика, китай, екатеринбург, индия, максим орешкин, оэср