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Риелтор прокомментировала идею об ограничении сроков рассрочки на жилье

Риелтор прокомментировала идею об ограничении сроков рассрочки на жилье - 15.09.2026, ПРАЙМ

Риелтор прокомментировала идею об ограничении сроков рассрочки на жилье

Ограничение сроков рассрочки на жилье в России тремя годами остановит ее развитие в качестве альтернативы дорогой ипотеки, рассказала РИА Недвижимость... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:09+0300

2026-09-15T15:09+0300

2026-09-15T15:10+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ограничение сроков рассрочки на жилье в России тремя годами остановит ее развитие в качестве альтернативы дорогой ипотеки, рассказала РИА Недвижимость заместитель руководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Ранее Банк России опубликовал свой проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. В нем ЦБ предложил урегулировать механизм предоставления рассрочек на жилье, в частности, ограничить ее максимальный срок тремя годами после сдачи дома. Это также прописано в законопроекте, разработанном Минстроем РФ совместно с Центробанком. "Ограничение сроков рассрочки – это минус, поскольку это остановит их развитие как полноценной альтернативы дорогой ипотеки. Ведь чем меньше срок, тем больше месячная долговая нагрузка для тех, кто оформляет рассрочку", – отметила Решетникова. По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, платежи по рассрочке на жилье комфорт-класса варьируются в пределах 100-300 тысяч рублей в месяц, что составляет существенную финансовую нагрузку на клиента. Если говорить о более дорогом жилье стоимостью от 30 миллионов рублей с первоначальным взносом 40%, то платеж по рассрочке может быть на уровне больше 500 тысяч рублей, добавил он. В свою очередь главный аналитик "Циана" Алексей Попов отметил, что трехлетний срок для рассрочек достаточно большой. Весь срок с учетом периода строительства может составить вплоть до шести-семи лет, а за это время многие гасят ипотечные кредиты. Кроме того, сейчас на рынке почти нет длинных рассрочек на 10 и более лет, как было в начале 2025 года, подчеркнул он. Директор направления "Новостройки" агентства недвижимости "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков добавил, что предлагаемый ЦБ срок достаточный. По словам риелтора, рассрочка по сроку все-таки не должна заменять ипотеку в полном объеме, иначе институт рухнет". "Для потребителя рассрочка нужна на время строительства, чтобы не вносить цену договора в полном объеме, а уже после завершения стройки логично рассчитаться. Таким образом, и застройщику будет выгодно не затягивать стройку, а дольщику спокойнее наблюдать за ней, но не отдавая всех денег", – объяснил он. По мнению гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, трехлетний срок является достаточно разумным компромиссом. С одной стороны, сам ЦБ ранее характеризовал типичную рассрочку как примерно двухлетнюю. С другой стороны, сроки в пять и более лет выглядят уже скорее не как рассрочка, а долгосрочное жилищное кредитование, осуществляемое вне банковского регулирования. "В этой части, считаю, правильно не доводить до того, что девелоперы буквально сформируют параллельную банковскую систему, при этом не являясь кредитными организациями и не подпадая под все требования к оценке и управлению рисками, к оценке платежеспособности клиентов", – заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, банк россии, циан, инком-недвижимость