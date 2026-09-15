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Роскачество оценило потенциал российского виноделия в этом году
Роскачество оценило потенциал российского виноделия в этом году - 15.09.2026, ПРАЙМ
Роскачество оценило потенциал российского виноделия в этом году
Российские виноделы в текущем году имеют все шансы получить один из лучших за десятилетие урожаев, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T00:47+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские виноделы в текущем году имеют все шансы получить один из лучших за десятилетие урожаев, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты "Винного гида России", посетив ведущие винодельческие регионы страны, оценили потенциал сезона в ключевых по объему ежегодной уборки винограда регионах страны - в Краснодарском крае, на Крымском полуострове и в республике Дагестан. Ситуация в разных частях страны отличается, но нынешний сезон имеет все шансы стать одним из лучших за десятилетие", - рассказали в организации.
Во всех винодельческих регионах России полным ходом идет уборка урожая винограда. По словам экспертов, ход сезона напрямую влияет и на качество, и на стилистику вина и на цены на полках.
"Несколько недель ежегодно определяют очень многое в ближайшем будущем национального винного рынка. От валового сбора винограда до количества конкретных сортов, которые попадут в переработку", - отмечают они.
Эксперты Роскачества объяснили, что качество и количество винограда каждый год определяет погода. Важно, чтобы зимой не было экстремальных температур, весной - возвратных заморозков, а также выпадало оптимальное количество осадков.
"Важнейшая особенность этого года - это высокая обеспеченность виноградников влагой, в основном за счет снежной зимы, которая компенсировала водный стресс прошлых лет", - подчеркнула руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
Она добавила, что сам год на Кубани и в Крыму был более прохладным, чем предыдущие годы. Уборка урожая началась, в среднем, на 3-4 недели позже 2025 года. По ее словам, это важно для качественного, равномерного созревания винограда для белых и игристых вин.
Латышева сказала, что быстрое созревание приводит к высокому содержанию сахара в винограде и быстрой потере винами кислотности, что снижает уровень качества готового продукта.
"На сегодняшний день, по прогнозам наших специалистов, сезон 2026 года в ключевых регионах виноделия может стать одним из лучших по качеству винограда", - подчеркнула эксперт.
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бизнес, россия, краснодарский край, дагестан, кубань, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Дагестан, КУБАНЬ, Роскачество
Роскачество оценило потенциал российского виноделия в этом году
Роскачество: нынешний сезон имеет все шансы стать одним из лучших за десятилетие
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские виноделы в текущем году имеют все шансы получить один из лучших за десятилетие урожаев, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты "Винного гида России", посетив ведущие винодельческие регионы страны, оценили потенциал сезона в ключевых по объему ежегодной уборки винограда регионах страны - в Краснодарском крае, на Крымском полуострове и в республике Дагестан. Ситуация в разных частях страны отличается, но нынешний сезон имеет все шансы стать одним из лучших за десятилетие", - рассказали в организации.
Во всех винодельческих регионах России полным ходом идет уборка урожая винограда. По словам экспертов, ход сезона напрямую влияет и на качество, и на стилистику вина и на цены на полках.
"Несколько недель ежегодно определяют очень многое в ближайшем будущем национального винного рынка. От валового сбора винограда до количества конкретных сортов, которые попадут в переработку", - отмечают они.
Эксперты Роскачества объяснили, что качество и количество винограда каждый год определяет погода. Важно, чтобы зимой не было экстремальных температур, весной - возвратных заморозков, а также выпадало оптимальное количество осадков.
"Важнейшая особенность этого года - это высокая обеспеченность виноградников влагой, в основном за счет снежной зимы, которая компенсировала водный стресс прошлых лет", - подчеркнула руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
Она добавила, что сам год на Кубани и в Крыму был более прохладным, чем предыдущие годы. Уборка урожая началась, в среднем, на 3-4 недели позже 2025 года. По ее словам, это важно для качественного, равномерного созревания винограда для белых и игристых вин.
Латышева сказала, что быстрое созревание приводит к высокому содержанию сахара в винограде и быстрой потере винами кислотности, что снижает уровень качества готового продукта.
"На сегодняшний день, по прогнозам наших специалистов, сезон 2026 года в ключевых регионах виноделия может стать одним из лучших по качеству винограда", - подчеркнула эксперт.