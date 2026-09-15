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Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин
Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин
Доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%, при этом Россия не отказывается полностью от этих валют, но они... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:12+0300
2026-09-15T15:12+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%, при этом Россия не отказывается полностью от этих валют, но они уже никогда не будут играть свою прежнюю роль, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Я сегодня показывал график, как доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли России за четыре года ушла с 80% до 15%. Поэтому, даже если санкции снимут, мы не отказываемся от доллара и евро, мы их и сейчас используем", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Россия, несмотря на санкции, быстро нашла способы работать с остальным миром, используя собственную финансовую систему, финансовую систему стран-партнеров, подчеркнул Орешкин.
"Но очевидно, что никогда доллары и евро уже не будут играть ту роль, которую они играли до этого, потому что у нас с нашими странами-партнерами, с Китаем, с Индией, с другими нашими торговыми партнерами уже установлены прямые связи, и нет никакого смысла возвращаться к использованию западной финансовой системы", - сказал он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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россия, екатеринбург, китай, индия, максим орешкин
РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Максим Орешкин
Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин
Орешкин: доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли России сократилась до 15%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%, при этом Россия не отказывается полностью от этих валют, но они уже никогда не будут играть свою прежнюю роль, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Я сегодня показывал график, как доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли России за четыре года ушла с 80% до 15%. Поэтому, даже если санкции снимут, мы не отказываемся от доллара и евро, мы их и сейчас используем", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Россия, несмотря на санкции, быстро нашла способы работать с остальным миром, используя собственную финансовую систему, финансовую систему стран-партнеров, подчеркнул Орешкин.
"Но очевидно, что никогда доллары и евро уже не будут играть ту роль, которую они играли до этого, потому что у нас с нашими странами-партнерами, с Китаем, с Индией, с другими нашими торговыми партнерами уже установлены прямые связи, и нет никакого смысла возвращаться к использованию западной финансовой системы", - сказал он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.