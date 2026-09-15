https://1prime.ru/20260915/rossija-873316732.html

Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин

Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия не отказывается полностью от доллара и евро, заявил Орешкин

Доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%, при этом Россия не отказывается полностью от этих валют, но они... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

2026-09-15T15:12+0300

россия

екатеринбург

китай

индия

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873316732.jpg?1789474328

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли РФ за четыре года сократилась до 15% с 80%, при этом Россия не отказывается полностью от этих валют, но они уже никогда не будут играть свою прежнюю роль, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Я сегодня показывал график, как доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли России за четыре года ушла с 80% до 15%. Поэтому, даже если санкции снимут, мы не отказываемся от доллара и евро, мы их и сейчас используем", - сказал Орешкин в рамках Открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Россия, несмотря на санкции, быстро нашла способы работать с остальным миром, используя собственную финансовую систему, финансовую систему стран-партнеров, подчеркнул Орешкин. "Но очевидно, что никогда доллары и евро уже не будут играть ту роль, которую они играли до этого, потому что у нас с нашими странами-партнерами, с Китаем, с Индией, с другими нашими торговыми партнерами уже установлены прямые связи, и нет никакого смысла возвращаться к использованию западной финансовой системы", - сказал он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

екатеринбург

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, екатеринбург, китай, индия, максим орешкин