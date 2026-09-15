"Нефтяной рывок": экспорт России на пике с мая
Bloomberg: Китай и Индия наращивают закупки российской нефти
МОСКВА, 15 сент — ПРАЙМ. Россия резко увеличила морской экспорт нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. За четыре недели до 13 сентября поставки выросли до 3,54 миллиона баррелей в сутки — это самый крупный скачок недельных потоков с мая. Рост произошёл после атак беспилотников на саудовский нефтепровод "Восток — Запад" и захвата хуситами острова Перим, что привело к резкому росту цен.
"Рост российского экспорта будет приветствоваться нефтеперерабатывающими предприятиями в Китае и Индии, которые сталкиваются с перебоями в поставках на Ближнем Востоке из-за возобновления боевых действий в регионе", — отмечает агентство.
Москва увеличила поставки через балтийский порт Усть-Луга, перенаправив казахстанские грузы в Новороссийск. Это позволило нарастить собственные отгрузки из Усть-Луги примерно на треть — на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. По данным Argus Media, цены на российскую нефть для Индии достигли максимума с начала мая, а тихоокеанский сорт ESPO торгуется с премией более 20 долларов к Brent.
Несмотря на рост экспорта, добыча в России снизилась до 8,72 миллиона баррелей в сутки — девятый месяц подряд. Это более чем на 1 миллион баррелей ниже квоты в рамках ОПЕК+. Валовая стоимость экспорта за четыре недели выросла до 1,9 миллиарда долларов в неделю, а недельный показатель достиг 2,42 миллиарда — максимум с 24 мая. Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, тогда как поставки в Турцию и Сирию сократились.