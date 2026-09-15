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В "Русснефте" рассказали о добыче на Восточно-Каменном месторождении
В "Русснефте" рассказали о добыче на Восточно-Каменном месторождении - 15.09.2026, ПРАЙМ
В "Русснефте" рассказали о добыче на Восточно-Каменном месторождении
"Русснефть" практически вывела на проектную мощность Восточно-Каменное месторождение, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:20+0300
нефть
русснефть
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ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" практически вывела на проектную мощность Восточно-Каменное месторождение, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек. "Практически вышли", - ответил он на вопрос РИА Новости, когда "Русснефть" планирует вывести Восточно-Каменное месторождение на проектную мощность. "Русснефть" ранее сообщила, что прогнозирует свою добычу нефти на уровне 5,9 миллиона тонн в 2026 году, что ниже, чем годом ранее. Толочек пояснил, что ожидаемое снижение нефтедобычи компании в 2026 году не связано с ресурсной базой, это вопросы макроэкономики и геополитики. Он отметил, что высокие цены на нефть положительно скажутся на финансовых результатах "Русснефти". В то же время инвестпрограмма компании постоянно актуализируется, добавил Толочек. "Мы постоянно занимаемся поиском, постоянно занимаемся оценкой, просто активов становится все меньше и меньше сегодня, те активы, которые достойны с точки зрения экономики", - также поделился он. "Русснефть" планирует выход на полку добычи нефти на Восточно-Каменном месторождении в Западной Сибири в 2028 году, сообщал журналистам Толочек в июне. Пиковая добыча на месторождении обозначена в более 1 миллиона тонн нефти в год. "Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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нефть, русснефть
В "Русснефте" рассказали о добыче на Восточно-Каменном месторождении
Толочек: "Русснефть" почти вывела на проектную мощность Восточно-Каменное месторождение
ТЮМЕНЬ, 15 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" практически вывела на проектную мощность Восточно-Каменное месторождение, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек.
"Практически вышли", - ответил он на вопрос РИА Новости, когда "Русснефть" планирует вывести Восточно-Каменное месторождение на проектную мощность.
"Русснефть" ранее сообщила, что прогнозирует свою добычу нефти на уровне 5,9 миллиона тонн в 2026 году, что ниже, чем годом ранее.
Толочек пояснил, что ожидаемое снижение нефтедобычи компании в 2026 году не связано с ресурсной базой, это вопросы макроэкономики и геополитики.
Он отметил, что высокие цены на нефть положительно скажутся на финансовых результатах "Русснефти". В то же время инвестпрограмма компании постоянно актуализируется, добавил Толочек.
"Мы постоянно занимаемся поиском, постоянно занимаемся оценкой, просто активов становится все меньше и меньше сегодня, те активы, которые достойны с точки зрения экономики", - также поделился он.
"Русснефть" планирует выход на полку добычи нефти на Восточно-Каменном месторождении в Западной Сибири в 2028 году, сообщал журналистам Толочек в июне. Пиковая добыча на месторождении обозначена в более 1 миллиона тонн нефти в год.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).