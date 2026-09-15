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Синоптик рассказал, когда нужно "переобуть" автомобиль к зиме в Москве

Синоптик рассказал, когда нужно "переобуть" автомобиль к зиме в Москве - 15.09.2026, ПРАЙМ

Синоптик рассказал, когда нужно "переобуть" автомобиль к зиме в Москве

Оптимальное время на смены автомобильных шин с летних на зимние для москвичей наступит в этом году позже обычного из-за теплой осени – примерно во второй... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T23:00+0300

2026-09-15T23:00+0300

2026-09-15T23:00+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Оптимальное время на смены автомобильных шин с летних на зимние для москвичей наступит в этом году позже обычного из-за теплой осени – примерно во второй половине ноября, рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, пока автомобилистам рано думать о том, чтобы "переобувать" автомобиль – заморозки придут в московский регион позже обычного из-за теплого октября – не раньше, чем на стыке второй и третьей декады октября. "По климату обычно автомобильная зима, когда средняя температура воздуха становится ниже плюс 5, в Москве наступает 20 октября, но, учитывая теплый прогноз на вторую половину осени, этот температурный переход будет смещен на ноябрь, как и наступление метеозимы, то есть устойчивый переход через ноль в сторону минусов, которое должно происходить 14 ноября. Метеозима тоже будет сдвинута на 2-3 недели, так что оптимальное время для "переобувки" наступит лишь во второй половине ноября", - рассказал Тишковец. При этом синоптик добавил, что из-за крайне неустойчивой весны обратную "переобувку" с зимней на летнюю резину лучше тянуть до второй половины апреля из-за угрозы мощных арктических вторжений.

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россия, общество , москва, авто