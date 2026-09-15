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Медведев: роль "Сколково" в экономическом развитии России возрастает

Медведев: роль "Сколково" в экономическом развитии России возрастает - 15.09.2026, ПРАЙМ

Медведев: роль "Сколково" в экономическом развитии России возрастает

Роль инновационного центра "Сколково" в экономическом развитии России возрастает, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:44+0300

2026-09-15T18:44+0300

2026-09-15T19:25+0300

россия

дмитрий медведев

владимир путин

сколково

единая россия

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Роль инновационного центра "Сколково" в экономическом развитии России возрастает, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Во вторник Медведев проводит в инновационном центре "Сколково" заседание Совета по инновационному и технологическому развитию."Роль "Сколково" в экономическом развитии страны возрастает. Это, действительно, именно так", - сказал Медведев в ходе заседания.Он отметил, что в этой связи были приняты новые документы, в том числе указ президента по формированию попечительского совета "Сколково"."Такой попечительский совет президентом сформирован. В нем преемственность нашей деятельности очевидно прослеживается, но важно то, что это именно президентский уровень принятия таких кадровых решений", - добавил Медведев.Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что креативный кластер был создан при активном участии правительства Москвы. Он отметил, что ценность "Сколково" заключается, в том числе, в концентрации возможностей всех, кто участвует в создании инновационных продуктов."По некоторым позициям, насколько я понял, то, что создано, - вполне такого, мирового уровня. Ну и такая концентрация - это точно один из примеров, когда мы идем по пути крупнейших государств, которые занимаются этим. Москва этого достойна, и хорошо, что это получилось", - добавил Медведев.В конце июля глава России Владимир Путин подписал закон, наделяющий президента полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) "Сколково",С 2010 года управляющей компанией ИЦ "Сколково" является некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, сколково, единая россия, совбез