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Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%

Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%

Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027 годов вырос на 30%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:10+0300

2026-09-15T14:10+0300

2026-09-15T14:10+0300

туризм

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атор

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027 годов вырос на 30%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Экспедиционные круизы остаются дорогим и нишевым продуктом, но спрос на них продолжает расти. Продажи Антарктиды на сезон 2026-2027 уже на 30% опережают прошлогодние", - цитирует АТОР туроператора ITM Group. Как отмечает ITM Group, экспедиционные круизы отличаются от классических прежде всего маршрутом и форматом путешествия. Так, компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда крупные лайнеры не заходят, а для полярных маршрутов важен соответствующий ледовый класс. В АТОР отметили, что интерес россиян к экспедиционным круизам в России стал особенно заметен после пандемии. "С тех пор количество пассажиров, желающих отправиться в такое путешествие, стабильно растет", - добавили в ассоциации. В туроператоре отметили, что в настоящее время туристы активно бронируют круизы на Новый год. "Все туроператоры, которые сейчас предлагают экспедиционные круизы, уверены, что их ждет дальнейший устойчивый рост. Это не временный запрос, а глобальные изменения потребительских предпочтений в сторону осмысленного и уникального туризма", - заключили в АТОР.

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туризм, бизнес, россия, атор