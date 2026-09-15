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Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30% - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%
Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%
Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027 годов вырос на 30%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:10+0300
2026-09-15T14:10+0300
туризм
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027 годов вырос на 30%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Экспедиционные круизы остаются дорогим и нишевым продуктом, но спрос на них продолжает расти. Продажи Антарктиды на сезон 2026-2027 уже на 30% опережают прошлогодние", - цитирует АТОР туроператора ITM Group. Как отмечает ITM Group, экспедиционные круизы отличаются от классических прежде всего маршрутом и форматом путешествия. Так, компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда крупные лайнеры не заходят, а для полярных маршрутов важен соответствующий ледовый класс. В АТОР отметили, что интерес россиян к экспедиционным круизам в России стал особенно заметен после пандемии. "С тех пор количество пассажиров, желающих отправиться в такое путешествие, стабильно растет", - добавили в ассоциации. В туроператоре отметили, что в настоящее время туристы активно бронируют круизы на Новый год. "Все туроператоры, которые сейчас предлагают экспедиционные круизы, уверены, что их ждет дальнейший устойчивый рост. Это не временный запрос, а глобальные изменения потребительских предпочтений в сторону осмысленного и уникального туризма", - заключили в АТОР.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
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туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
14:10 15.09.2026
 
Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%

АТОР: спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027 годов вырос на 30%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Экспедиционные круизы остаются дорогим и нишевым продуктом, но спрос на них продолжает расти. Продажи Антарктиды на сезон 2026-2027 уже на 30% опережают прошлогодние", - цитирует АТОР туроператора ITM Group.
Как отмечает ITM Group, экспедиционные круизы отличаются от классических прежде всего маршрутом и форматом путешествия. Так, компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда крупные лайнеры не заходят, а для полярных маршрутов важен соответствующий ледовый класс.
В АТОР отметили, что интерес россиян к экспедиционным круизам в России стал особенно заметен после пандемии. "С тех пор количество пассажиров, желающих отправиться в такое путешествие, стабильно растет", - добавили в ассоциации.
В туроператоре отметили, что в настоящее время туристы активно бронируют круизы на Новый год.
"Все туроператоры, которые сейчас предлагают экспедиционные круизы, уверены, что их ждет дальнейший устойчивый рост. Это не временный запрос, а глобальные изменения потребительских предпочтений в сторону осмысленного и уникального туризма", - заключили в АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАТОР
 
 
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