https://1prime.ru/20260915/ssha-873327434.html

США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP

США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP - 15.09.2026, ПРАЙМ

США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP

Власти США готовятся продать Израилю авиабомбы в 2000 фунтов (около 907 килограммов) и другое вооружение на 2,8 миллиарда долларов, сообщает газета Washington... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:04+0300

2026-09-15T21:04+0300

2026-09-15T21:04+0300

мировая экономика

израиль

сша

вооружения

оружие

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873327434.jpg?1789495441

НЬЮ-ЙОРК, 15 сен - ПРАЙМ. Власти США готовятся продать Израилю авиабомбы в 2000 фунтов (около 907 килограммов) и другое вооружение на 2,8 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовит многомиллиардную продажу Израилю 2 000-фунтовых бомб - крупнейшую отдельную продажу этих вызывающих споры боеприпасов за последние годы", - пишет СМИ. По данным газеты, пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов включает 40 тысяч бомб весом по 2 000 фунтов каждая, в том числе 20 тысяч MK-84 и 20 тысяч BLU-117. Продажа также включает 20 тысяч проникающих боевых частей I-2000 Penetrator. В мае 2024 года возглавлявший на тот момент США Джо Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, израиль, сша, оружие