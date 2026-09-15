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США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP
США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP - 15.09.2026, ПРАЙМ
США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP
Власти США готовятся продать Израилю авиабомбы в 2000 фунтов (около 907 килограммов) и другое вооружение на 2,8 миллиарда долларов, сообщает газета Washington... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:04+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 15 сен - ПРАЙМ. Власти США готовятся продать Израилю авиабомбы в 2000 фунтов (около 907 килограммов) и другое вооружение на 2,8 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа готовит многомиллиардную продажу Израилю 2 000-фунтовых бомб - крупнейшую отдельную продажу этих вызывающих споры боеприпасов за последние годы", - пишет СМИ. По данным газеты, пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов включает 40 тысяч бомб весом по 2 000 фунтов каждая, в том числе 20 тысяч MK-84 и 20 тысяч BLU-117. Продажа также включает 20 тысяч проникающих боевых частей I-2000 Penetrator. В мае 2024 года возглавлявший на тот момент США Джо Байден приостановил поставку в Израиль определенных видов наступательного оружия оружия, артиллерийских снарядов и авиабомб, включая 2000-фунтовые, из-за опасений их возможного использования в густонаселенных районах сектора Газа. В январе 2025 года Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых бомб Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. Месяцем позже министерство обороны Израиля заявило о прибытии первой партии таких бомб.
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мировая экономика, израиль, сша, оружие
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, США, Вооружения, ОРУЖИЕ
США готовятся продать Израилю новую партию 2000-фунтовых авиабомб, пишет WP
WP: власти США готовятся продать Израилю вооружение на 2,8 миллиарда долларов