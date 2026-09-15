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Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года
Биржевая стоимость никеля в мире снизилась во вторник почти на 3%, показатель впервые с декабря прошлого года опустился ниже 16 тысяч долларов за тонну, следует | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:03+0300
2026-09-15T21:03+0300
2026-09-15T21:04+0300
рынок
нефть
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снизилась во вторник почти на 3%, показатель впервые с декабря прошлого года опустился ниже 16 тысяч долларов за тонну, следует из данных торгов. По итогам дня стоимость фьючерса на никель опустилась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 15 897,75 доллара за тонну. Ниже отметки 16 тысяч долларов показатель опустился впервые с 30 декабря 2025 года. Никель дешевеет четвертую торговую сессию подряд. По итогам августа стоимость никеля также снизилась - более чем на 3%.
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рынок, нефть
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года
Биржевая стоимость никеля в мире упала ниже 16 тысяч долларов впервые с декабря 2025 года
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снизилась во вторник почти на 3%, показатель впервые с декабря прошлого года опустился ниже 16 тысяч долларов за тонну, следует из данных торгов.
По итогам дня стоимость фьючерса на никель опустилась на 2,85% относительно предыдущего закрытия - до 15 897,75 доллара за тонну. Ниже отметки 16 тысяч долларов показатель опустился впервые с 30 декабря 2025 года.
Никель дешевеет четвертую торговую сессию подряд. По итогам августа стоимость никеля также снизилась - более чем на 3%.