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TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака

TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака - 15.09.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака

Французская энергетическая компания TotalEnergies хочет получить долю в новом международном консорциуме, который планирует строительство трубопровода для... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:57+0300

2026-09-15T15:57+0300

2026-09-15T15:57+0300

нефть

газ

ирак

франция

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ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies хочет получить долю в новом международном консорциуме, который планирует строительство трубопровода для экспорта иракской нефти к побережью Средиземного моря, сообщил эмиратскому изданию The National глава компании Патрик Пуянне. "Total ведет активные переговоры о получении доли в консорциуме, который планирует построить трубопровод из Басры в Ираке в порт Банияс в Сирии", - сказал Пуянне. Он присутствовал на подписании соглашения о сотрудничестве в энергетике между Францией и Ираком во время визита в Париж иракского премьер-министра Али аз-Зейди. Согласно данным источников, которые приводит The National, TotalEnergies стремится получить 10-процентную долю в консорциуме для участия в проекте строительства трубопровода. Ранее о желании участвовать в этом проекте заявили американская компания Shevron и катарско-сирийский консорциум UCC. Проект строительства трубопровода, который позволит Ираку экспортировать с южных месторождений в Басре вблизи Персидского залива до сирийского порта Баниас на Средиземном море, был одобрен правительством Ирака как альтернативный экспортный маршрут Ормузскому проливу. Согласно оценке отраслевых экспертов, которая приводится в материале, общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов долларов. Строительство, как ожидается, займет не менее четырех лет, пишет издание. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

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нефть, газ, ирак, франция, париж, totalenergies, total