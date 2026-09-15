https://1prime.ru/20260915/totalenergies-873318050.html
TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака
TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака - 15.09.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака
Французская энергетическая компания TotalEnergies хочет получить долю в новом международном консорциуме, который планирует строительство трубопровода для... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:57+0300
2026-09-15T15:57+0300
2026-09-15T15:57+0300
нефть
газ
ирак
франция
париж
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total
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ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies хочет получить долю в новом международном консорциуме, который планирует строительство трубопровода для экспорта иракской нефти к побережью Средиземного моря, сообщил эмиратскому изданию The National глава компании Патрик Пуянне.
"Total ведет активные переговоры о получении доли в консорциуме, который планирует построить трубопровод из Басры в Ираке в порт Банияс в Сирии", - сказал Пуянне. Он присутствовал на подписании соглашения о сотрудничестве в энергетике между Францией и Ираком во время визита в Париж иракского премьер-министра Али аз-Зейди.
Согласно данным источников, которые приводит The National, TotalEnergies стремится получить 10-процентную долю в консорциуме для участия в проекте строительства трубопровода. Ранее о желании участвовать в этом проекте заявили американская компания Shevron и катарско-сирийский консорциум UCC.
Проект строительства трубопровода, который позволит Ираку экспортировать с южных месторождений в Басре вблизи Персидского залива до сирийского порта Баниас на Средиземном море, был одобрен правительством Ирака как альтернативный экспортный маршрут Ормузскому проливу.
Согласно оценке отраслевых экспертов, которая приводится в материале, общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов долларов. Строительство, как ожидается, займет не менее четырех лет, пишет издание.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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нефть, газ, ирак, франция, париж, totalenergies, total
Нефть, Газ, ИРАК, ФРАНЦИЯ, Париж, TotalEnergies, Total
TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по экспорту нефти из Ирака
TotalEnergies хочет получить долю в консорциуме по строительству трубопровода для Ирака
ДОХА, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies хочет получить долю в новом международном консорциуме, который планирует строительство трубопровода для экспорта иракской нефти к побережью Средиземного моря, сообщил эмиратскому изданию The National глава компании Патрик Пуянне.
"Total ведет активные переговоры о получении доли в консорциуме, который планирует построить трубопровод из Басры в Ираке в порт Банияс в Сирии", - сказал Пуянне. Он присутствовал на подписании соглашения о сотрудничестве в энергетике между Францией и Ираком во время визита в Париж иракского премьер-министра Али аз-Зейди.
Согласно данным источников, которые приводит The National, TotalEnergies стремится получить 10-процентную долю в консорциуме для участия в проекте строительства трубопровода. Ранее о желании участвовать в этом проекте заявили американская компания Shevron и катарско-сирийский консорциум UCC.
Проект строительства трубопровода, который позволит Ираку экспортировать с южных месторождений в Басре вблизи Персидского залива до сирийского порта Баниас на Средиземном море, был одобрен правительством Ирака как альтернативный экспортный маршрут Ормузскому проливу.
Согласно оценке отраслевых экспертов, которая приводится в материале, общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов долларов. Строительство, как ожидается, займет не менее четырех лет, пишет издание.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.